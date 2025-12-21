インフルエンザや新型コロナウイルス、風邪の流行が気になる季節。マスク着用に手洗い、うがいをしても完全には防ぎきれないものですが、日々の生活習慣を見直して、少しでも感染症にかかるリスクを減らしましょう（イラスト：末続あけみ 構成：本誌編集部）

感染をきっかけに高齢者は肺炎になるリスクも

2025年は9月からインフルエンザが流行しはじめ、新型コロナウイルス感染症は20年のコロナ禍以降、夏と冬に感染のピークを迎えています。

「高齢者は風邪、インフルエンザ、新型コロナ感染をきっかけに肺炎になるリスクがあるので、とくに注意が必要」と話すのは、呼吸器内科医の大谷義夫先生です。

「呼吸器系の感染症は、インフルエンザウイルスや新型コロナウイルス、マイコプラズマ、百日咳菌、ＲＳウイルス、ライノウイルスなど多くの病原体が原因となり、風邪を引き起こすウイルスは100種類以上といわれています。

一年中感染リスクに晒されるなか、毎年秋から冬にかけて患者が急増するのは、空気が乾燥し、のどの線毛運動によるウイルスや異物排除の活動が低下するため。なかでも高齢者は免疫機能が低下しており、肺炎などの重症化リスクが高くなります。だからこそ、流行前のインフルエンザ予防接種や日々の対策が肝心です」（大谷先生。以下同）

手洗い、マスク着用の効果を最大限得るには

呼吸器感染症の感染経路には、「飛沫感染・接触感染・空気感染・エアロゾル感染」があります。

風邪は飛沫感染・接触感染、インフルエンザは飛沫感染・接触感染・エアロゾル感染、新型コロナは飛沫感染・エアロゾル感染への対策が重要です。

「ウイルスがついた手で口や鼻、目を触ることで感染するのは接触感染。感染している人の咳やくしゃみの飛沫を吸い込んで炎症を起こすのが飛沫感染です。

接触感染を避けるためには、手は30秒かけて手首や指の間、爪の先までしっかり洗う必要があります。目に見える汚れが手についている時と、胃腸炎のウイルスがついている可能性がある時には石鹸による手洗いが有効ですが、それ以外ではアルコール手指消毒が効果的です。

飛沫感染は、マスクを正しく着用してはじめて有効な対策になります。つけ外しはゴムひもの部分を持って行い、表面は触らないこと。そして、小鼻の横から顎まで隙間なく覆われていることを確認しましょう。また、換気はエアロゾル感染対策に極めて重要です」



（イラスト：末続あけみ）

正しい睡眠、食事、運動で免疫力アップ

日々の対策に加え、免疫力を高める生活習慣も意識しましょう。

「睡眠時間が7時間の人と比較して、6時間未満の人は風邪をひくリスクが4.2倍、5時間未満の人は4.5倍になるという米国の研究報告もあり、睡眠時間は最低6時間以上確保すべきです。寝る前はスマホなどを見ず、寝室を真っ暗にして睡眠の質を高めます。

また、体の抵抗力を上げるために、糖質、タンパク質、脂質、ビタミン、ミネラル、食物繊維の6大栄養素をバランスよく摂りましょう。

軽い運動習慣の継続も重要です。いきなり激しい運動をすると免疫力は低下しますが、軽い運動の継続は免疫力を上げ、風邪や新型コロナの重症化リスク低下にも繋がります。

買い物や家事でこまめに歩き、1日4000歩よりも6000歩、できれば1万歩を目指していただきたいものです」

〈最新版！〉予防の常識をアップデートしよう

世の中に多くの感染対策が溢れるなか、誤った情報に惑わされないようにしたいもの。

予防に関する素朴な疑問に大谷先生が答えます

Q）「のど飴」をいつも持ち歩いていますが、対策になっているか疑問です

A）飴はとても有効です。飴を舐めると唾液が分泌され、のどを効率的にうるおすことができます。ウイルスはのどの気道粘膜から体内に侵入するため、のどがうるおっていると線毛運動が活発となり、ウイルスや異物を外に排出できるのです。

また、抗炎症作用や咳止め効果があるはちみつの入ったのど飴もおすすめ

Q）「風邪っぽい」と感じたら安静にするべきでしょうか

A）風邪をひいて発熱したら安静にすべきですが、風邪かもしれない、のどに若干の違和感があるという段階では、15分程度のウォーキングや軽い運動が有効です。体を動かすことにより、免疫力を高めるNK（ナチュラルキラー）細胞が活性化することがわかっています。

ただし、負荷の高い運動はNG。また、発熱や咽頭痛など明らかに風邪の症状が出ている場合は安静を心がけてください



（イラスト：末続あけみ）

Q）「歯磨き」は感染症の予防になりますか？

A）十分に効果のある対策です。口腔ケアを怠ると口腔内細菌が増えます。口腔内細菌が分泌するタンパクはインフルエンザウイルスが気道粘膜に侵入するのを助けて、さらにインフルエンザウイルスの増殖も促進します。

毎食後の歯磨きはもちろん、就寝前にはフロスや歯間ブラシを使って丁寧に口腔ケアを行いましょう。口内の清潔を心がけると誤嚥性肺炎の予防にも役立ち、一石二鳥です

Q）「ビタミンC」を摂ると本当に風邪をひかないのでしょうか？

A）一般住民を対象とした研究では、予防効果を認めませんでした。ただし、マラソン走者、兵士やスキー教室の生徒など、過酷な環境下におかれている人はビタミンCによる風邪予防効果が報告されています。仕事や家事で多忙、過労気味の際にはビタミンC摂取を試みてもよいかもしれません

Q）「うがい」はあまり効果がないというのは本当？

A）インフルエンザ対策にうがいの有効性は証明されていませんが、風邪予防には有効です。うがいをするなら、ヨードうがい薬よりも水でうがいをするほうが罹りにくいという京都大学からの論文報告があります。風邪予防には水うがい、風邪をひいたらうがい薬を使用するのが適しているでしょう。

また、うがいは2段階で。まずは口腔内をきれいにするために、口の中をクチュクチュとゆすいでから、ガラガラとのどの奥のうがいをしましょう