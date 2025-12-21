¡Øº´²ì¸©¡ÙÂç¥Ò¥Ã¥È¤«¤é 22Ç¯ ¿ÍÀ¸°ìÊÑ¤·¤¿¤Ï¤Ê¤ï¤¬¸ì¤ë¡¢ÉÏË³»þÂå¤ÈºÊ¤Î»Ù¤¨¡¢¤½¤·¤Æº´²ì¤Ø¤ÎÁÛ¤¤
º£Ç¯¤Ç·ÝÎò30Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Ç²Î¼ê¤Î¤Ï¤Ê¤ï¡Ê49¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ï¤Ê¤ï¤¬²áµî¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢²ÈÂ²¤È¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÄÖ¤Ã¤¿½ñÀÒ¡Ø½ÀÆ»3·»Äï¤ÈÅ·Á³¥Þ¥Þ¤ÈËÍ～¤Ï¤Ê¤ï¤Î³Ú¤·¤¤»Ò°é¤Æ～¡Ù¡ÊÆÁ´Ö½ñÅ¹¡Ë¤ò¾å°´¤·¤¿¡£¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Øº´²ì¸©¡Ù¤äNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï½Ð¾ì¡¢·ÝÇ½³¦¤Î½ÅÄÃ¡Ö¥ß¥¹¥¿ー±£¤··Ý¡×¤ÎºæÀµ¾Ï¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ¡Ë
¡Ú²èÁü¡ÛºÊ¡¦ÃÒ»Ò¤µ¤ó¤ÎÅ·Á³¤¹¤®¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÏÃ¤¹¤Ï¤Ê¤ï
»Ò¤É¤â¤ä±ü¤µ¤ó¤Î´é½Ð¤·¤Ë¤ÏÄñ¹³¤¬¤¢¤Ã¤¿
¡ÖSAGA¤µ¤¬～¢ö¡×¤È¤¤¤¦²Î»ì¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Øº´²ì¸©¡Ù¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢º´²ì¸©¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿2003Ç¯¡£¥Ùー¥¹¤ò¸ª¤«¤é¤µ¤²¡¢¤È¤ó¤¬¤êÆ¬¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤À¤Ã¤¿¤Ï¤Ê¤ï¤Ï¡¢¸½ºß¤â¥é¥¤¥Ö¤ä¥¹¥Æー¥¸¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ÝÎò30Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿Èà¤Î·Ý¿Í¿ÍÀ¸¤Èº´²ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÛ¤¤――¡£
――¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Öº´²ì¸©¡×¤ÇµÞ¤ËÇä¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤À¸³è¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤â¤¦Ìõ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤¬180ÅÙÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Î¾ì¹ç¡¢°õÀÇ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¡¢·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Î½Ð±é¤È¤«¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È±Ä¶È¤Î¿ô¤È¤«¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤¬°ìµ¤¤Ë¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Êõ¤¯¤¸¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿´¶³Ð¤Ë¶á¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤ª¶â¤ÎÌÌ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÀµÄ¾¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
――¹âµé¼Ö¤òÇã¤¦¡¢¹â²Á¤Ê»þ·×¤ò½¸¤á¤ë¡¢¹ëÍ·¤¹¤ë¡Ä¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Ï¤¤¡£ºÊ¡ÊÃÒ»Ò¤µ¤ó¡Ë¤ÏÍÄ¾¯´ü¤Ë·ë¹½ÂçÊÑ¤ÊÀ¸³è¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¶â¤ÎÍß¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ª¶â»ý¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¡¢É×ÉØ¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ËÍ¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ËÁ´¤¯½Ð¤ì¤Ê¤¯¤ÆÁ´Á³»Å»ö¤â¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊÉÏË³¤Ê¾õÂÖ¤Ç»Ò¤É¤â¤âÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£ºÊ¤ÈÂ©»Ò¤È3¿Í¤ÇÂçÊÑ¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤ì¤ë¤À¤±¤ÇËþÂ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ø¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡Ù¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤¿¤È¤«¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤ä¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤µ¤ó¡¢¥Óー¥È¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤È¤ª»Å»ö¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤±¤Ç¤â¤¹¤´¤¤´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¥®¥ã¥é¤Þ¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¡£¤¹¤´¤¤¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
――¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ç²Ô¤²¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£¤Ç¤â¤½¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
Åö»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¤ª¶â¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ä¡Äº£¤Ï¤Í¡¢·ÝÎò30Ç¯¤Ê¤ó¤Ç¡Ö¤³¤Î»Å»ö¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤é¤°¤é¤¤¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤Ê¤ó¤Æ»×¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
――¿§¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¸«¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¤Ï¤Ê¤ï¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¤É¤ó¤Ê¤ª»Å»ö¤ò¥á¥¤¥ó¤Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤ª¾Ð¤¤¤È¤¤¤¦³èÆ°¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ³Ú¶ÊÀ©ºî¡¢¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤¤¤¦³èÆ°¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ïº£YouTube¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢YouTuber¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤È¤Ï²¿¤À¤í¤¦¡©¡¡¤¤¤í¤ó¤Ê¸ª½ñ¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ËÍ¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¸ª½ñ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ö¤ªÁ°¤Ï°ìÂÎ²¿²°¤Ê¤Î¡©¡×¤È¡¢¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤·¡ÖËÍ¤â²¿²°¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï²Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¹ÈÇò¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤ËºÊ¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È
――¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤ÏºæÀµ¾Ï¤µ¤ó¤È¤´¸òÎ®¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç¤ÏÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤ÆºæÀµ¾Ï¤µ¤ó¤Î¤´½Ð±é¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£È¯É½¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ºæ¤µ¤ó¤È¤Ï¿©»ö¤äËã¿ý¤ò¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºæ¤µ¤ó¤Ã¤Æ»öÌ³½ê¤ÎÂçÀèÇÚ¤È¤¤¤¦¤«¡¢·ÝÇ½³¦¤Î½ÅÄÃ¡Ö¥ß¥¹¥¿ー±£¤··Ý¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÎÃÏ°Ì¤ä¥¥ã¥ê¥¢¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¾ï¤ËÌî¿´¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¤·¤è¤¦¡×¤È°ÕÍßÅª¡£¤½¤Î»ÑÀª¤ÏËÜÅö¤ËÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ÈÇò½Ð¾ì¤Ï¤â¤Á¤í¤óËÍ¤â¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡¡ºæ¤µ¤ó¤ÈÆ±À¤Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤âÍ¦µ¤¤ä¸µµ¤¤òÍ¿¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
――¤Ï¤Ê¤ï¤µ¤ó¼«¿È¤â2003Ç¯¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¾ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Î¿´¶¤ä¤´²ÈÂ²¤ÎÈ¿±þ¤Ê¤É¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤È¤Ë¤«¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡ª¡¡¡Ä¡Ä¤¿¤À¡¢ºÊ¤¬·ë¹½Å·Á³¤Ê¤Î¤Ç¡Ö¹ÈÇò¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤è¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¤é¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤ó¡ª¡¡²¿¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡©¡×¤ÈÊÖ¤µ¤ì¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
´ðËÜÅª¤ËÃËÀ¤ÏÇòÁÈ¤À¤«¤éËÍ¤Î¥È¥ìー¥É¥Þー¥¯¤ÎÆ¬¤Î¥Ä¥Î¤ÎÉôÊ¬¤òÇò¤¯¤·¤è¤¦¤È»×¤¦¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤¿¤é¡Ö¤½¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢º£¤ÎÃÊ³¬¤«¤éÇòÁÈ¤Ã¤Æ·è¤á¤ë¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤¤¤È»×¤¦¡×¤Ã¤Æ¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£Å¨¤¤¤Þ¤»¤ó¤Í¡Ê¾Ð¡Ë
――¡Ê°ìÆ±Çú¾Ð¡Ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¤äYouTube¤Ç¤âÅ·Á³¤Ã¤×¤ê¤òÈ¯´ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÒ»Ò¤µ¤ó¤é¤·¤¤¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ó¤ÊÃÒ»Ò¤µ¤ó¤Ï²ÈÂ²¤Îµ÷Î¥´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆ§¤ß¹þ¤ß¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ï¤Ê¤ï¤µ¤ó¤¬»×¤¦¡Ö²ÈÄí±ßËþ¤ÎÈë·í¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º¬ËÜÅª¤ÊÉôÊ¬¤Ç¿®Íê´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç´³¾Ä¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¼«Í³¤ÊÉôÊ¬¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÍ¿¤¨¡¢¤ª¸ß¤¤ÍÍ¤Ç¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»Ò°é¤Æ¤âÊüÇ¤¼çµÁ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢É×ÉØ´Ö¤Ç¤â¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤È»×¤¨¤ëµ÷Î¥´¶¡×¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤È¤¢¤Þ¤êÎ¯¤á¹þ¤ß¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤Ê¡£
――²¿¤«»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ï¤³¤Þ¤á¤ËLINE¤ÇÁ÷¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â¡Ö¤ó¡©¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¹¤°¤ËLINE¤ÇÁ÷¤ë¡£ºÊ¤«¤é¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤Þ¤¹¤Í¡¢Ä¾ÀÜ¸ý¤Ç¤âÍè¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¡¢Áê¼ê¤Î¤³¤È¤ò·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤Ë°ìÅÙÊ¸»ú¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ë¤Èµ¤»ý¤Á¤ËÀ°Íý¤¬¤Ä¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Áê¼ê¤Ø¤ÎÅÁ¤¨Êý¤â¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¸ß¤¤¤ËÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
°¦¤¹¤ëº´²ì¸©¤Ë°ìÀ¸¤ò¤«¤±¤Æ¡Ä¡Ä
――·ÝÎò30Ç¯¡¢·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼«Ê¬¤Î³èÆ°Åª¤Ë¤Ï²Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª¾Ð¤¤¤Î²Î¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤«¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê²Î¤â¤¢¤ë¡£¤¤¤í¤ó¤Ê³Ú¶Ê¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤â¤Ã¤È¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ä¡Ä¤¢¤È¤Í¡¢¤â¤¦1²ó¹ÈÇò¤Ë½Ð¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤Ç¤âËèÇ¯³¨ÇÏ¤Ë¤Ï¡Ö¹ÈÇò¤Ë½Ð¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡ª
――ºÇ¸å¤Ë¡¢¤Ï¤Ê¤ï¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Öº´²ì¸©¡×¤È¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º´²ì¸©¤Ë¤Ï¤â¤¦ËÜÅö¤Ë°ìÀ¸¤ò¤«¤±¤Æ²¸ÊÖ¤·¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¡¢Æü¡¹´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º´²ì¸©¤Î¤ª¤«¤²¤Çº£¤Î¤Ï¤Ê¤ï²È¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÍ¤È²Ç¤µ¤ó¤Î°¦¤¹¤ë¸Î¶¿¤Ê¤Î¤Ç¡£º´²ì¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤òPR¤·¤Æº´²ì¤Ø²¸ÊÖ¤·¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ËÍ¤é²ÈÂ²¤ÎºÇÂç¤Î¥Æー¥Þ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Þ¤¿º´²ì¸©¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤ì¤¬ºÇ½ªÅª¤ÊËÍ¤ÎÌ´¤Ç¤¹¤Í¡£
ÃÏ¸µ¡¦º´²ì¸©¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤Ïº£¤âËº¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¤Ï¤Ê¤ï¤¬¡¢¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«¹ÈÇò¤Ç¡Öº´²ì¸©¡×¤ò²Î¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿µÈÂô¤µ¤ê¤£¡¡»£±Æ¡¿º´Æ£Ì÷É§
