¡ÖËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê°ìÆü¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼J1¡¦µþÅÔ¥µ¥ó¥¬¤ÎMFÊ¿¸ÍÂÀµ®(28)¤¬·ëº§¼°¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö5Ç¯±Û¤·¤Îµó¼°¡¦ÈäÏª±ã¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£±óÊý¤«¤é¤âËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥±¡¼¥¤ËÆþÅá¤¹¤ë»Ñ¤Ê¤É¤Î¼Ì¿¿¤òÊ£¿ô¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡ÖÂç¹¥¤¤Ê³§¤µ¤ó¤È¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤ò¶¦¤Ë¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê°ìÆü¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö°¦¤ÇËþ¤Á°î¤ì¤¿ÁÇÅ¨¤ÊÈäÏª±ã¡×¡ÖÈþ¤·¤¤±üÍÍ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Ê¿¸Í¤Ï¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤ò·Ð¤Æ¡¢2023Ç¯¤ËµþÅÔ¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï34»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£J1ÄÌ»»74»î¹ç¡¢J2ÄÌ»»203»î¹ç½Ð¾ì¡£Ä®ÅÄ¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿21Ç¯1·î¤Ë°ìÈÌ½÷À¤È¤Î·ëº§¤ò¸øÉ½¡£2»ù¤ÎÉã¡£