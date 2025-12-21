上沼恵美子（70）が21日に放送された読売テレビのバラエティー「上沼・高田のクギズケ！」に出演。女優三田寛子が自身のインスタグラムを更新し、長男中村橋之助と婚約を発表した元乃木坂46で女優の能條愛未と正月のおせち料理の仕込み作業を行ったことを報告したことを取り上げた。

能條が「花嫁修業」のために志願して、成駒屋のお正月には欠かせないおせち用のタンの調理を手伝いに行ったことに上沼は「ええヨメやね」とホメ、自らの過去の義母とのおせち作りについて触れた。

「黒豆で戦ったりしたけど、あかんねん。絶対にしゅうとめに勝つねん。『しわしわの硬いほうがいいのね』って言うけど、なんでやねん！」と笑わせ、上沼がピカピカの黒いダイヤモンドみたいな黒豆作りに成功すると、義母から「私はそういうのは嫌い」の言葉に「負けん気で言っているのではないの。ほんまにしわしわで硬いのが好きやねんて。お母さんはそうでした」と振り返った。

嫁姑のおせち作りに「もうろくなことがないねん。もめる以外にないねん」と話し、もし上沼家でタンを調理したとしたら「うまいこと、ベロが切れたとしても、それはそれで腹が立つねん。『私はズタズタのほうが好き』って言い出すねん」と話し、背景として「ヨメとしゅうとめのポジションがそういうことを言わせるねん」と持論を展開した。