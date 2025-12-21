『M-1』歴代決勝全順位 2001年の“麒麟”躍進から令和ロマン史上初の連覇まで
漫才日本一決定戦『M-1グランプリ2025』（ABCテレビ・テレビ朝日系 敗者復活 後3：00／決勝 後6：30）が、きょう21日に放送される。史上最多となった1万1521組の漫才師の頂点に、どの漫才師が輝くのか注目が集まる中、ビデオリサーチ社による「VR Digest編集部」が、歴代『M-1』にまつわるまとめを公開している。
【写真】今年も…個性豊かなラインナップに
同編集部は、『M-1』にまつわるトピックとして「2001年：結成2年目の無名だった「麒麟」が決勝へ。以後、伏兵が台頭する現象を指す“麒麟枠”という呼び名が広まりました」「2003年：「りあるキッズ」が高校3年生で決勝進出（歴代最年少の快挙）」「2004年：「南海キャンディーズ」が男女コンビとして初の決勝進出。男女コンビの新しい見せ方が注目を集めました」「2005年：「アジアン」が女性コンビ初の決勝進出」と紹介。
続けて「2006年：「変ホ長調」が女性コンビかつアマチュアとして決勝進出。同年、「ザ・プラン9」は当時5人組として決勝の舞台へ（グループ編成での進出例）」「2020年：おいでやす小田とこがけんのユニットである「おいでやすこが」が準優勝。コンビ形態の多様化を象徴する結果となりました」「2023年：「令和ロマン」が2001年の初回大会の「中川家」以来のトップバッターで優勝」「2024年：「令和ロマン」は史上初の連覇、2023年に続きトップバッターで優勝」と伝えている。
■歴代『M-1』順位
【2001年】優勝：中川家 2位：ハリガネロック 3位：アメリカザリガニ 4位：ますだおかだ 5位：麒麟 6位：フットボールアワー 7位：キングコング 8位：チュートリアル 9位：DonDokoDon 10位：おぎやはぎ
【2002年】優勝：ますだおかだ 2位：フットボールアワー 3位：笑い飯 4位：おぎやはぎ 5位：ハリガネロック 6位：テツandトモ 7位：スピードワゴン（敗者復活） 8位：ダイノジ 9位：アメリカザリガニ
【2003年】優勝：フットボールアワー 2位：笑い飯 3位：アンタッチャブル（敗者復活） 4位：2丁拳銃 5位：りあるキッズ 6位：スピードワゴン 7位：アメリカザリガニ 8位：麒麟 9位：千鳥
【2004年】優勝：アンタッチャブル 2位：南海キャンディーズ 3位：麒麟（敗者復活） 4位：タカアンドトシ 5位：笑い飯 6位：POISON GIRL BAND 7位：トータルテンボス 8位：東京ダイナマイト 9位：千鳥
【2005年】優勝：ブラックマヨネーズ 2位：笑い飯 3位：麒麟 4位：品川庄司 5位：チュートリアル 6位：千鳥（敗者復活） 7位：タイムマシーン3号 8位：アジアン 9位：南海キャンディーズ
【2006年】優勝：チュートリアル 2位：フットボールアワー 3位：麒麟 4位：笑い飯5位：トータルテンボス 6位：ライセンス（敗者復活） 7位：ザ・プラン9 8位：変ホ長調 9位：POISON GIRL BAND
【2007年】優勝：サンドウィッチマン（敗者復活） 2位：トータルテンボス 3位：キングコング 4位：ハリセンボン 5位：笑い飯 6位：ザブングル 7位：ダイアン 8位：千鳥 9位：POISON GIRL BAND
【2008年】優勝：NON STYLE 2位：オードリー（敗者復活） 3位：ナイツ 4位：笑い飯 5位：U字工事 6位：ダイアン 7位：モンスターエンジン 8位：キングコング9位：ザ・パンチ
【2009年】優勝：パンクブーブー 2位：笑い飯 3位：NON STYLE（敗者復活） 4位：ナイツ 5位：ハライチ 6位：東京ダイナマイト 7位：モンスターエンジン 8位：南海キャンディーズ 9位：ハリセンボン
【2010年】優勝：笑い飯 2位：スリムクラブ 3位：パンクブーブー（敗者復活） 4位：ピース 5位：銀シャリ 6位：ナイツ 7位：ハライチ 8位：ジャルジャル 9位：カナリア
【2015年】優勝：トレンディエンジェル（敗者復活） 2位：銀シャリ 3位：ジャルジャル 4位：タイムマシーン3号 5位：スーパーマラドーナ 6位：和牛 7位：メイプル超合金 8位：馬鹿よ貴方は 9位：ハライチ
【2016年】優勝：銀シャリ 2位：和牛（敗者復活） 3位：スーパーマラドーナ 4位：さらば青春の光 5位：アキナ 6位：ハライチ 7位：カミナリ 8位：スリムクラブ 9位：相席スタート
【2017年】優勝：とろサーモン 2位：和牛 3位：ミキ 4位：かまいたち 5位：スーパーマラドーナ（敗者復活） 6位：ジャルジャル 7位：さや香 8位：ゆにばーす 9位：カミナリ 10位：マヂカルラブリー
【2018年】優勝：霜降り明星 2位：和牛 3位：ジャルジャル 4位：ミキ（敗者復活）5位：かまいたち 6位：トム・ブラウン 7位：スーパーマラドーナ 8位：ギャロップ 9位：見取り図 10位：ゆにばーす
【2019年】優勝：ミルクボーイ 2位：かまいたち 3位：ぺこぱ 4位：和牛（敗者復活）5位：見取り図 6位：からし蓮根 7位：オズワルド 8位：すゑひろがりず 9位：インディアンズ 10位：ニューヨーク
【2020年】優勝：マヂカルラブリー 2位：おいでやすこが 3位：見取り図 4位：錦鯉5位：ニューヨーク 6位：オズワルド 7位：インディアンズ（敗者復活） 8位：アキナ 9位：ウエストランド 10位：東京ホテイソン
【2021年】優勝：錦鯉 2位：オズワルド 3位：インディアンズ 4位：ロングコートダディ 5位：もも 6位：真空ジェシカ 7位：ゆにばーす 8位：モグライダー 9位：ハライチ（敗者復活） 10位：ランジャタイ
【2022年】優勝：ウエストランド 2位：さや香 3位：ロングコートダディ 4位：男性ブランコ 5位：真空ジェシカ 6位：ヨネダ2000 7位：オズワルド（敗者復活） 8位：カベポスター 9位：キュウ 10位：ダイヤモンド
【2023年】優勝：令和ロマン 2位：ヤーレンズ 3位：さや香 4位：マユリカ 5位：真空ジェシカ 6位：カベポスター 7位：モグライダー 8位：ダンビラムーチョ 9位：シシガシラ（敗者復活） 10位：くらげ
【2024年】優勝：令和ロマン 2位：バッテリィズ 3位：真空ジェシカ 4位：エバース5位：ヤーレンズ 6位：トム・ブラウン 7位：ダイタク 7位：マユリカ（敗者復活） 9位：ジョックロック 10位：ママタルト
