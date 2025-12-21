お笑いタレントのカンニング竹山（54）が21日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）に生出演。今年の炎上について話した。

準レギュラー陣の今年最も記憶に残った出来事で、竹山は「相変わらず炎上」。「もう、本当にね、今年春夏秋冬1回ずつ炎上」。そして「いちばんしょうもない炎上が」と話し始めた。

「僕、弁当を作るんだけど、これは何かというと、作ったものが家で食べられないから、時間が。ロケに行く時にこれ持って行こうと思って。この弁当、自分で作って持っていくんですよ」。焼いたサケ、梅干し、めんたいこなどが入った弁当の画像が映し出された。「そうしたらはじめ、『汚ったねえ弁当食いやがって』とか、『茶色ばっかじゃねえか』って炎上して。それが面白いからわざと作るようになって」。

すると「段々、作るからうまくなっていったんですよ」。画像の弁当については「そして今年、これをやったら、これはなぜ炎上したかっていったら、『どれだけ塩分濃いもの食ってんだよ』って」と話した。「あまったから、もったいないから持って行ったんだけど。何をやっても炎上します」。

和田アキ子が「でも、結構、それだけみんな気にしてるってことじゃん」と言うと、「俺の体を？」と反応した竹山は「アッコさん違います、それだけ俺が嫌われているんです」と話した。