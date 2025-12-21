「朝日杯ＦＳ・Ｇ１」（２１日、阪神）

季節外れなお写真ですみません。ありがたいことに、今年も２０２６カレンダーを発売させていただきました！せっかく年に一度のことなので、今年も普段着ないような衣装を、と考えた結果、２０年目の今回は浴衣にしてみました♪

いくつか持ってきていただいた中から、元気になれそうな黄色いひまわり柄の浴衣に。撮影は気温が３５度を超える暑い日で、蝉がミンミン鳴く中、みんなと一緒に川沿いをカランコロン歩いてとても楽しかったです♡

他には、真っ赤なワンピースや、デニムのショーパン、ニットのセットアップなど着ています。表紙〜最後のおまけページまで全て自分で選んで愛情いっぱいなので、よかったらお手に取ってみてください！

さて来週はもう有馬記念。カレンダーの話もそうですが、年末が近づいてきている感じがしますね。その前に昨年は５番人気のアドマイヤズーム本命で的中した朝日杯ＦＳです。気になっている馬は２頭。１頭目はカヴァレリッツォです。

前走のデイリー杯２歳Ｓはレコード決着の２着。スタート直後に一度、最後方に下がり掛かりながら２、３番手につけるというレース内容ながら頭差に踏ん張っていました。

Ｃ・デムーロ騎手は勝利こそありませんが、朝日杯で〈０・３・０・１〉。反動が出るからでしょうか、「レコード勝ちした馬の次戦は注意」ということを聞いたことがありますし、そういう意味でも今回はアドマイヤクワッズを逆転できるのでは。

もう１頭は私の中の格言「人気薄の川田騎手は買う」でコルテオソレイユ。川田騎手はこのレースで４勝を挙げており、しかも連勝中です。前走の１勝クラスで２着だったのは東京への輸送の影響もあったのかな？デビューから５戦すべてで３着以内と堅実なのは魅力です。

馬券はまずカヴァレリッツォの単勝とコルテオソレイユの複勝。そして馬連、ワイドでアドマイヤクワッズ、リアライズシリウスを加えた４頭のボックスを買います。ここを当てて、来週の有馬記念に弾みをつけたいです！！