最大震度５弱の地震で鉄道のダイヤが乱れ、タクシー待ちの行列ができた小田原駅＝２０２４年８月９日

今後３０年以内の発生確率が７０％程度と極めて高く、切迫性が指摘されるマグニチュード（Ｍ）７級の首都直下地震は、どこで発生するか分かっていない。政府の作業部会は１９日に公表した新たな被害想定で、震源地や発生の仕組みが異なる１９タイプを検討。その中で首都機能への影響が大きい「都心南部直下地震」（Ｍ７・３）を防災対策の対象に選んだが、他のタイプも含め想定可能な地震を全て考慮すれば、神奈川県内も震度７に見舞われる地域がある。

都心南部直下地震で予想された死者は計１万８千人。出火件数が多く燃え広がりやすい冬夕方・風速８メートルのケースで被害が最も大きくなり、都県別で神奈川は５２００人と、東京の８千人に次いで死者数が多くなった。

震源は東京、神奈川の都県境付近で、神奈川県内で予想される最大震度は６強〜５弱。震源に近い川崎、横浜両市などが強い揺れに襲われる一方、震源から離れた箱根町や湯河原町などは震度５弱が見込まれている。

しかし、この地震は首都直下で想定される地震の一つに過ぎず、実際に起きるとは限らない。

作業部会が選定した１９タイプは、神奈川や千葉、埼玉、茨城にも震源を設定。国の主要活断層帯である「三浦半島断層群主部」の地震（Ｍ７・０）や「伊勢原断層帯」の地震（Ｍ６・８）、過去の地震を考慮した西相模灘の地震（Ｍ７・３）も対象とした。

大都市の足元が震源となる横浜市直下（Ｍ６・８）や川崎市直下（Ｍ７・３）も検討したが、作業部会は存在が明らかな活断層以外のこうした地震について「発生場所の特定は困難」とも説明。「南関東においてはＭ７クラスの地震はどの場所でも発生する可能性がある」として、１９タイプ以外も含めた多様な地震を全て考慮し、各地の震度を試算した。その結果、横浜市西区や中区、港北区、川崎市川崎区、横須賀市、平塚市、伊勢原市などが震度７となる可能性が示された。地震の場所や規模、地盤の状況次第で、被害の様相は大きく異なる恐れがある。