¡Ö¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×ÅÐ¾ì¤Î¥¯¥ê¥ó¥È¥ó¸µÂçÅýÎÎ¤¬À¼ÌÀ¡ÖÈÈºá¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë½Ð¤ëÁ°¤Ë´Ø·¸¤òÃÇ¤Ã¤¿¡×
¡¡ÊÆ»ÊË¡¾Ê¤¬£±£¹Æü¡¢¡Ö¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤ÎÂè£±ÃÆ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÃøÌ¾¿Í¤Î¼Ì¿¿¤äÌ¾Á°¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥Ó¥ë¡¦¥¯¥ê¥ó¥È¥ó¸µÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤µ¤ó¤È¥À¥¤¥¢¥Ê¡¦¥í¥¹¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤ÉÂ¿¤¯ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤¬Æ±Æü¡¢À¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡»ÊË¡¾Ê¤Ï¡¢ÀÅªµÔÂÔºá¤Ê¤É¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¸øÈ½Á°¤Ë¼«»¦¤·¤¿¼Â¶È²È¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¤ò½ä¤ë»ö·ï¤Ç¡¢ÁÜºº»ñÎÁ¡¢ºÛÈ½»ñÎÁ¤Ê¤É´ØÏ¢Ê¸½ñ¡Ö¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×Âè£±ÃÆ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢»ÊË¡¾Ê¤Ï¡Ö¼Ì¿¿¤Ë°ì½ï¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¨¤ÁÈÈºá¹Ô°Ù¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥ê¥ó¥È¥ó»á¤Ï¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Î¸µÎø¿Í¤Ç°¶ÀûÌò¤Î¥®¥ì¡¼¥Ì¡¦¥Þ¥¯¥¹¥¦¥§¥ë¼õ·º¼Ô¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¿È¸µÉÔÌÀ¤Î½÷À¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥¬¡¼¤é¤È¤Î²ñ¿©¼Ì¿¿¡¢¸Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤µ¤ó¤È¥À¥¤¥¢¥Ê¡¦¥í¥¹¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÂ¿¤¯¤Î¼Ì¿¿¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥¯¥ê¥ó¥È¥ó»á¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¥¢¥ó¥Ø¥ë¡¦¥¦¥ì¡¼¥Ë¥ã»á¤Ï£Ø¤Ë¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤¬¡¢¥Ó¥ë¡¦¥¯¥ê¥ó¥È¥ó¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò²¿¤«·î¤â±£¤·¤Æ¤ª¤¡¢£±£¹Æü¤ÎÃÙ¤¤»þ´Ö¤Ë¤Þ¤È¤á¤ÆÊü½Ð¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤³¤ÎÀè¤Ëµ¯¤³¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÈà¤é¤¬±Ê±ó¤Ë±£¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¼«¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢£²£°Ç¯°Ê¾åÁ°¤ÎÁÆ¤¤¼Ì¿¿¤ò¤¤¤¯¤é¸ø³«¤·¤è¤¦¤È¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥Ó¥ë¡¦¥¯¥ê¥ó¥È¥ó¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤³¤Ë¤Ï£±¼ïÎà¤Î¿Í´Ö¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£Âè£±¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢²¿¤âÃÎ¤é¤º¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤ÎÈÈºá¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë½Ð¤ëÁ°¤ËÈà¤È´Ø·¸¤òÃÇ¤Ã¤¿¿Í¡¹¡£Âè£²¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤âÈà¤È¤Î´Ø·¸¤òÂ³¤±¤¿¿Í¡¹¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÁ°¼Ô¤Ç¤¹¡£¸å¼Ô¤ËÂ°¤¹¤ë¿Í¡¹¤¬¡¢¤É¤ì¤À¤±°ú¤±ä¤Ð¤½¤¦¤È¤â¡¢¤½¤Î»ö¼Â¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£