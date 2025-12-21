辻ちゃん長女・希空（のあ）「少しだけ前髪増やしてみた」イメチェンショットに絶賛の声「ビジュ最強」「お人形さんみたい」
【モデルプレス＝2025/12/21】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が12月20日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジしたヘアスタイルを披露した。
【写真】18歳辻ちゃん長女「大人っぽい」絶賛の前髪イメチェンショット
希空は「少しだけ前髪増やしてみた」とコメントし、前髪の上を手で押さえた上からのショットを公開。目の上までの長さで束感のあるシースルーバングを披露した。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「大人っぽい」「すごく似合ってる」「おしゃれ前髪」「ビジュ最強」「お人形さんみたい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆希空、イメチェン前髪公開
◆希空の投稿に反響
