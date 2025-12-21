【朝日杯FS】未来のスピードスター・ダイヤモンドノット 福永祐一調教師×C.ルメール騎手のタッグで2歳マイル王へ



2歳マイル王の頂点を決める第77回朝日杯フューチュリティステークス（GI） が、21日、阪神競馬場・芝1600メートルで行われる。

翌年のクラシックを占う重要な一戦でもあり、過去には数々の名馬がここから羽ばたいてきた。

今年は日程の都合上、もうひとつの2歳GⅠホープフルSも朝日杯の6日後に開催されるため、メンバーが分散。マイル適性の高そうなスピード馬が多く集まった印象を与える一戦となった。

新進気鋭の調教師として頭角を現しつつあるのが、かつての名騎手・福永祐一。

調教師として初のGⅠタイトルを狙ってエントリーしたのが京王杯2歳S勝ち馬ダイヤモンドノットだ。

ここまで紹介した3頭とは異なり、初勝利まで3戦を費やすなど苦戦を強いられたが、好位抜け出しを会得した3戦目で初勝利を飾る。

さらにもみじS2着から挑んだ京王杯2歳Sでは道中2番手から流れに乗り、直線半ばで抜け出して突き抜けるというソツのない走りで勝利した。

今回は初のマイル戦となるが、活躍馬が連なる良血を誇るだけにこなす可能性は十分にある。

今年も乗りに乗っている最強騎手クリストフ・ルメールが継続騎乗で臨む舞台だけにここでも2歳王者へと邁進することだろう。

世代屈指のスピードと完成度、そして将来性を持つ馬たちが揃った今年の朝日杯FS。世代最初のGⅠホース、そして未来のスピードスターは果たしてどの馬だろうか。



■文／福嶌弘

■第77回朝日杯フューチュリティステークス（GI）枠順

2025年12月21日（日）5回阪神6日 発走時刻：15時40分

枠順 馬名（性齢 騎手）

1-1 グッドピース（牡2 西村淳也）

2-2 ホワイトオーキッド（牝2 北村友一）

3-3 エコロアルバ（牡2 松山弘平）

3-4 コスモレッド（牝2 藤岡佑介）

4-5 ストームサンダー（牡2 岩田康誠）

4-6 タガノアラリア（牡2 F.ジェルー）

5-7 コルテオソレイユ（牡2 川田将雅）

5-8 カヴァレリッツォ（牡2 C.デムーロ）

6-9 スペルーチェ（牡2 三浦皇成）

6-10 ダイヤモンドノット（牡2 C.ルメール）

7-11 カクウチ（牡2 岩田望来）

7-12 アドマイヤクワッズ（牡2 坂井瑠星）

8-13 リアライズシリウス（牡2 津村明秀）

8-14 レッドリガーレ（牡2 吉村誠之助）

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。

