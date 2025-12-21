【朝日杯FS 見どころ】2歳王者の座を掴む、類まれなスピードを持つ馬は誰だ



（c）SANKEI

2歳マイル王の頂点を決める第77回朝日杯フューチュリティステークス（GI） が、21日、阪神競馬場・芝1600メートルで行われる。

翌年のクラシックを占う重要な一戦でもあり、過去には数々の名馬がここから羽ばたいてきた。

スターアニスが女王の座を掴んで早1週間。今度は2歳牡馬の頂点を決めるビッグレース、朝日杯FSが行われる。

今年は日程の都合上、もうひとつの2歳GⅠホープフルSも朝日杯の6日後に開催されるため、メンバーが分散。マイル適性の高そうなスピード馬が多く集まった印象を与える一戦となった。

かつては朝日杯FSを制すればJRA賞の最優秀2歳牡馬部門は獲得したも同然となったが、2017年にホープフルSがGⅠに昇格して以来、過去8年中、朝日杯FS勝ち馬は3度ほどJRA賞を逃している。

昨年の朝日杯FSを制したアドマイヤズームもまた、ホープフルSを制したクロワデュノールにそのタイトルを譲っている。

スピードと完成度の高さが2歳王者の決め手となるのは間違いないが、世代を代表する馬にはさらに将来性も求められるように思う。

ホープフルSを下して最優秀2歳牡馬のタイトルを得た5頭のうち、アドマイヤマーズ、ドウデュース、そしてジャンタルマンタルの3頭は3歳以降もGⅠタイトルを制して世代を牽引し続けた。

今年もそんな未来を明るくするような馬が朝日杯FSを制することだろう。その筆頭格と言えるのが、デイリー杯2歳Sを無傷で制したアドマイヤクワッズだ。

秋の東京で迎えたデビュー戦は後方からの一気差し。上がり3ハロンはメンバー最速となる33秒3という切れ味を見せた。

これだけでも十分のインパクトだったが、この馬が世代最強の片鱗を感じさせたのが次走に選んだデイリー杯2歳Sだった。

わずか8頭の少頭数という寂しいメンバーだったこともあり、注目度はさほど高くなかったが、ここでも中団で脚を溜めて直線で爆発。

先に動いたカヴァレリッツォを一気に捕らえると、叩き合いの末アタマ差抜け出して勝利。

最後の2ハロンはいずれも11秒台で突き抜けて上がり3ハロンのトータルはまたもメンバー最速の34秒0。勝ち時計の1分33秒1は2歳レコードを更新した。

わずか2戦とはいえ、2戦続けて上がり最速を叩き出して突き抜ける破壊力満点の末脚は世代最強にふさわしいモノ。そのポテンシャルにふさわしい2歳王者の頂の座に就くことができるだろうか。

アドマイヤクワッズに負けず劣らずの末脚を持つ切れ者が、この世代にはもう一頭いる。こちらも2戦無敗の重賞ウィナー、エコロアルバがその馬だ。

真夏の新潟でのデビュー戦は中団から突き抜けて快勝。2着に2馬身半もの差を付けるという堂々たる勝ちっぷりを見せた。

ひと夏を越えて迎えたサウジアラビアRCは8キロ増やして472キロとパンプアップして挑んだが、ここではスタートで出遅れ8頭中8頭目という最後方で追走。どこから動くかが注目されたが......直線ではこの馬に釘付けになった。

迎えた直線。アタマをグッと下げると、グイグイと加速。1頭、また1頭とあっさりと交わしていくと先に抜け出したガレリアをあっという間に捕まえて先頭に立つと、1馬身半の差を付けて差し切った。

スローな流れだったとはいえ、上がり3ハロンは衝撃の33秒2。直線の長いコースでこそのタイプだけに初舞台となる阪神外回りコースとの相性もよさそうだ。

2戦続けての上がり最速を記録した抜群のキレ味を武器に、阪神の直線でも豪快に突き抜けることができれば2歳王者のタイトルはこの馬の頭上に輝くだろう。

後ろから行く馬ばかりが王になる資質があるわけではない。

溢れんばかりのスピードを持つリアライズシリウスがこの舞台で輝く可能性は十分にある。

仕上がりの早さはメンバー随一。6月の東京開催のデビュー戦で楽々と逃げ切って後続を突き放す圧勝を披露。

スタートから逃げた上で上がりも最速という有り余るスピードをフルに生かしたレース運びでライバルたちを圧倒してみせた。

そしてリアライズシリウスが2戦目に選んだのは新潟2歳S。

先行馬には厳しく感じられる日本最長となる直線がどう出るかと思われ、しかもスタートで出遅れるという最悪の展開となったがすぐに番手に付けていくと、直線を向いてからもそのスピードが持続して、後続をただただ突き放すという堂々たるレース振りに。

最終的に2着のタイセイボーグには4馬身差を付けるというまたも独走を見せた。

ちなみにこのレースで2着のタイセイボーグは後に阪神JFで3着、3着だったフェスティバルヒルはファンタジーSを制覇するなど、メンバーレベルが高い中でこれだけのパフォーマンスを見せた。

今回は4ヵ月ぶりの実戦となるが、自分の走りに徹するようなら抜群のスピードで押し切るシーンもありそうだ。

新進気鋭の調教師として頭角を現しつつあるのが、かつての名騎手・福永祐一。

調教師として初のGⅠタイトルを狙ってエントリーしたのが京王杯2歳S勝ち馬ダイヤモンドノットだ。

ここまで紹介した3頭とは異なり、初勝利まで3戦を費やすなど苦戦を強いられたが、好位抜け出しを会得した3戦目で初勝利を飾る。

さらにもみじS2着から挑んだ京王杯2歳Sでは道中2番手から流れに乗り、直線半ばで抜け出して突き抜けるというソツのない走りで勝利した。

今回は初のマイル戦となるが、活躍馬が連なる良血を誇るだけにこなす可能性は十分にある。

今年も乗りに乗っている最強騎手クリストフ・ルメールが継続騎乗で臨む舞台だけにここでも2歳王者へと邁進することだろう。

世代屈指のスピードと完成度、そして将来性を持つ馬たちが揃った今年の朝日杯FS。世代最初のGⅠホース、そして未来のスピードスターは果たしてどの馬だろうか。



■文／福嶌弘





■第77回朝日杯フューチュリティステークス（GI）枠順

2025年12月21日（日）5回阪神6日 発走時刻：15時40分

枠順 馬名（性齢 騎手）

1-1 グッドピース（牡2 西村淳也）

2-2 ホワイトオーキッド（牝2 北村友一）

3-3 エコロアルバ（牡2 松山弘平）

3-4 コスモレッド（牝2 藤岡佑介）

4-5 ストームサンダー（牡2 岩田康誠）

4-6 タガノアラリア（牡2 F.ジェルー）

5-7 コルテオソレイユ（牡2 川田将雅）

5-8 カヴァレリッツォ（牡2 C.デムーロ）

6-9 スペルーチェ（牡2 三浦皇成）

6-10 ダイヤモンドノット（牡2 C.ルメール）

7-11 カクウチ（牡2 岩田望来）

7-12 アドマイヤクワッズ（牡2 坂井瑠星）

8-13 リアライズシリウス（牡2 津村明秀）

8-14 レッドリガーレ（牡2 吉村誠之助）

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。

繁殖牝馬は縦社会！？ オークス馬・ユーバーレーベン 新米ながらボスに君臨【もうひとつの引退馬伝説】

【華麗なる武一家】"サイレンススズカ" 武豊「自身が乗った中で一番強い馬」

【クセ強名馬】二冠馬エアシャカール「アタマの中を見てみたい」武豊も思わず激怒！？