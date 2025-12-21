¤Ê¤¨¤Ê¤Î¡¢¸ýºÂ»Ä¹â¤¬£¹£²£¹±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¹ðÇò¤·¥¹¥¿¥¸¥ªÁûÁ³¡ªÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡ÖÃ¯¤«¿ä¤·¤Î¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¡©¡×
¡¡£²£±ÆüÊüÁ÷¤Î²Î¼ê¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤¬£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ë£Ô£Â£Ó·Ï¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¡ÊÆüÍË¡¦¸áÁ°£±£±»þ£´£µÊ¬¡Ë¤Ë¡¢¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ê¤¨¤Ê¤Î¤¬½Ð±é¡£¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤ËÇ®Ãæ¤·¤Æ¡¢ÍÂ¶â¤Î¸ýºÂ»Ä¹â¤¬£±£°£°£°±ß¤òÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¶¦±é¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢½Ð±é¼Ô¤¬¡Öº£Ç¯ºÇ¤âµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¡×¤òÈ¯É½¡£¤Ê¤¨¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÉáÄÌÍÂ¶â¤Î»Ä¹â¤¬£¹£²£¹±ß¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿²èÌÌ¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤ò¤ä¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢¸ýºÂ¤Î»Ä¹â¤¬£¹£²£¹±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£¶¦±é¼Ô¤Ï¸ý¤ò¤¢¤ó¤°¤ê¤È³«¤±¤Æ¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÏÂÅÄ¤Ë¡Ö¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Ã¤ÆËèÆü¤Û¤È¤ó¤É¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç½ÐÍè¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¡£²È¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖÅú¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤«¿ä¤·¤Î¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿ä¤·¤Î¿Í¤ÏÆÃ¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢»ä¡¢ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¤À¤«¤é¡¢ÀÅ²¬¤Î¿Í¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡Ö¤â¤¦¥Ü¡¼¥È¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¶¥ÇÏ¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤¢¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÍý²ò¤ò¼¨¤·¡¢¡Ö»ä¡¢ÀÎ¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Î¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¼Ì¿¿¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ý¡¼¥º¤È¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¥Ü¡¼¥ÈÃ´¤¤¤Ç¤ë¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£