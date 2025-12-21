朝日杯フューチュリティＳが行われる１２月２１日の阪神競馬場は、朝からの断続的な雨で芝コースは稍重でスタート。レース開始前は４コーナー付近がやや荒れている程度で、直線は前日までと同様に絶好のコンディションを保っていたが、５Ｒから重馬場に。今後も雨は降り続く予報で、馬場の変化には注意が必要だ。

午前中の唯一の芝レースだった３Ｒ・２歳未勝利（芝１８００メートル）はエイズルブルームが、４角１１番手から馬場の真ん中を力強く脚を伸ばして勝利。勝ち時計は１分４７秒５は、先週１４日に行われた同舞台の２歳未勝利の勝ちタイムからは１秒１遅く、雨の影響で時計はかかるようになっている。

「この馬に向く馬場状態でしたね」と振り返った松山弘平騎手。「雨の影響は出てきていると思います。現在は内外の差はないですが、レースを重ねるごとに内が荒れてくるのではないでしょうか」とジャッジ。５、６、７Ｒで芝レースが組まれており、馬場の変化には注意が必要だ。

人気馬では稍重での勝利経験があるリアライズシリウスが外めの１３番枠。１２番枠もアドマイヤクワッズも馬場のいい外めを運べそうで、有利な印象だ。