LUNA SEAのメンバーであるRYUICHIこと河村隆一さん（55）、ギターのINORANさん（55）、ベースのJさん（55）は20日、それぞれ公式サイトを通じて、SUGIZOさん（56）の接触事故を受けて、自身の年内のソロ活動も中止または延期することを発表しました。

3人はそれぞれ公式サイトで、「この度、12月18日の深夜 メンバーのSUGIZOが運転する車とバイクの接触事故が発生したとの報告を受け、12月23日のLUNA SEA有明アリーナ公演を、開催延期とさせていただきました」とバンドのライブ延期を報告。

続けて、「この状況を鑑み、LUNA SEAのメンバーとして、年内のソロ活動も、中止または延期とさせていただく事といたしました」と発表し、「楽しみにしてくれていたファンのみんなには、残念な思いをさせてしまい大変申し訳なく思っています。併せて関係者の皆様にはご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。お相手の方の一日も早い回復を、メンバー・スタッフ一同、心より願っております」とコメントしています。

■LUNA SEA、河村隆一、INORAN、Jの中止・延期となる公演

＜LUNA SEA＞

※延期

LUNA SEA LUNATIC X'MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES-

23日（火）東京都 有明アリーナ

＜河村隆一さん＞

※延期・中止対象公演

27日（土）

No Mic, One Speaker Concert at Church Tour 2025-2026 Phase.03

愛知県 アニヴェルセル白壁

31日（水）

RKF MEETING Vol.65 Special Talk Show

東京都 大手町三井ホール

31日（水）

Ryuichi Kawamura 「COUNTDOWN LIVE 2025-2026」

東京都 大手町三井ホール

＜INORANさん＞

※以下を中止・振替と発表

YEAR-END PARTY 2025 -NO NAME? PRIVATES? #47-

27日（土） 大阪Music Club JANUS

29日（月） 渋谷duo MUSIC EXCHANGE

＜Jさん＞

25日（木） F.C.Pyro. ONLINE MEETING 2025 Pyro.LINE December（中止）

30日（火） J 2025 放火魔大暴年会 at 渋谷Spotify O-EAST（延期振替）

それぞれ振り替え公演やチケットの払い戻しに関する詳細は、決定次第オフィシャルホームページ等で案内するとしています。