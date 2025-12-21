「全国高校駅伝」（２１日、たけびしスタジアム京都発着、男子＝７区間）

男子の部がスタートしたが、１区で史上３校目の３連覇を狙う佐久長聖、優勝候補の仙台育英が遅れる波乱があった。学法石川の増子陽太が２８分２０秒の日本選手最高記録となる独走で区間賞を獲得した。

５キロ付近で佐久長聖が遅れると、仙台育英も先頭集団から脱落。昇りがキツくなる５キロ〜６キロで学法石川の増子がペースを上げ、大牟田から大量転校があった鳥取城北、西脇工が必死についていく展開となった。

７キロ通過時で学法石川・増子と西脇工・新妻のデッドヒートに。区間記録を大幅に上回るペースで通過した。そして下りに入ったタイミングで増子が一気にペースを上げて独走状態となった。

ラスト１キロで差は１０秒以上に広がり、２区にタスキを渡した。２位の新妻も前年までの日本選手最高記録を更新する高速レースとなった。仙台育英はトップと４７秒差の６位でタスキをつないだ。

増子は「すごい３年間通して苦しい時期が多くてこの駅伝も心配の部分があって…弱気で不安な気持ちもいっぱいだったんですけど、友達や監督、沿道からの応援も大きくて自分の力になった。自分だけの力ではないですし、応援ありがとうございました」と語った。