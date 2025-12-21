誕生日や記念日にプレゼントをくれる旦那さんって素敵ですよね。大切にされていることが実感でき、夫婦仲も円満でいられる……と思った矢先、とんでもない事実を知ってしまうことがあるようで？ 今回は、誕生日に天国から地獄へ突き落とされた話をご紹介いたします。

不倫相手へのプレゼント

「自分の誕生日を2週間後に控えたある日、車の掃除をしていたら、ハイブランドのショッパーを見つけました。これはもしかしたら夫から私への誕生日プレゼントかもしれないと思って、そのまま車に隠しておくことに。

そして迎えた私の誕生日。夫と子どもがお祝いしてくれて、すごく幸せな時間でした。そして、夫から誕生日プレゼントをもらって舞い上がっていたのですが……。よく見ると『車にあったやつじゃない……』ということに気がつきました。私がもらったのはコスメだったので、車にあったものとは別物なんですよね。

モヤモヤしたまま誕生日を終えるのは嫌だったので、夫に『車にあったのはどうしたの？』と聞いてみました。すると夫は、急に冷や汗をかき始めて挙動不審に。その姿を見て嫌な予感がして『まさか……不倫してるとかじゃないよね？』と聞くと、土下座をして謝ってきました。車にあったプレゼントは私へのものじゃなくて、不倫相手に渡すものだったそうです。

まさか自分の誕生日に夫の不倫が発覚するなんて……。天国から地獄に落とされたような気分でしたね」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年9月）

▽ 自分へのプレゼントかと思いきや、不倫相手のためのものだったと判明したら相当ショックですよね。誕生日が来るたびにこのことを思い出してしまいそうです。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。