´ñÌ¯ÎéÂÀÏº¡¢¿·¶Ê¡Ö°¦¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤³¤È¡×¤¬³Áß·Í¦¿Í¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø½ª¤Î¤Ò¤È¡Ù¼çÂê²Î¤Ë¡¡³Ú¶Ê¥ê¥êー¥¹¤â
¡¡´ñÌ¯ÎéÂÀÏº¤Î¿·¶Ê¡Ö°¦¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤³¤È¡×¤¬¡¢1·î13Æü¤è¤êÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø½ª¤Î¤Ò¤È¡Ù¡ÊTBS¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤Ëµ¯ÍÑ¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±³Ú¶Ê¤¬1·î14Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§Âç¿¹¸µµ®¡¢¥ß¥»¥¹10¼þÇ¯¤ËÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡ÈÁÏÂ¤À¡É¡¡¥½¥í³èÆ°¡¢ÇÐÍ¥¶È¤«¤éÅ¸Í÷²ñ¤Þ¤Ç¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÌö¤Ö¤ê¡Ë
¡¡ËÜ¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢À¶¿å½Ó¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¡£³Áß·Í¦¿Í¤¬±é¤¸¤ëÍ¾Ì¿È¾Ç¯¤ÎÇËÅ·¹Ó¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥óÁòµ·²° »Ì¹¾½¡½õ¤È¡¢»Å»ö¤ËË»»¦¤µ¤ì¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤Ã¤¿¥¨¥êー¥È²ñ¼Ò°÷ Ûð¹§ÂÀÏº¤¬¡¢Ûð¤ÎÊì¤ÎµÞÀÂ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë½Ð²ñ¤¦¤È¤³¤í¤«¤éÊª¸ì¤Ï»Ï¤Þ¤ë¡£»Ì¹¾¤ÈÛð¤È¤¤¤¦ÀµÈ¿ÂÐ¤Î»ÕÄï¤¬ÍÍ¡¹¤Ê»à¤ä°äÂ²¤È¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦²áÄø¤Ç¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Î²ÈÂ²¡¢¸ÉÆÈ¡¢Ï·¤¤¡¢ÁÓ¼º¡¢¤½¤·¤ÆºÆÀ¸¤òÉÁ¤¯¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤À¡£
¡¡´ñÌ¯¤¬¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£Æ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢¥½¥¦¥ë¤«¤é¥Ö¥ëー¥¹¤Þ¤Ç¤ò¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ë¥Ö¥é¥¹¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ÎÀûÎ§¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê´ñÌ¯¤Î¡ÈÀ¼¡É¤¬±Ç¤¨¤ë¥ì¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿°ì¶Ê¡£Ì¿¤Î°ÕÌ£¤òÌä¤¦¥É¥é¥Þ¤ÎÊª¸ì¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦´ñÌ¯ÎéÂÀÏº¡¡¥³¥á¥ó¥È
Êª¸ì¤Î¥Æー¥Þ¡¢ÀµÌÌ¤ËÀ¸¤È»à¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤ì¤É¡¢´ûÂ¸¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÉ³²ò¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿µ½Å¤ËÄÖ¤é¤ì¤ÆÄ¶¤¨¤Æ¤æ¤¯Êª¸ì¤Ë»×¤¨¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë²Î¤È¤·¤Æ¤É¤¦´ó¤êÅº¤¦¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤«¤È¡¢¿§¡¹¤ÈÆ¬¤ÎÃæ¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤éÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø½ª¤Î¤Ò¤È¡ÙÆü¾ï¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¡¢³ëÆ£¤äÀ®Ä¹¡¢¥É¥é¥ÞÈÇ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤«¡¢º£¤«¤é¤ï¤¿¤·¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µー º´°æÂçµª¡¡¥³¥á¥ó¥È
´ñÌ¯¤µ¤ó¤Î³Ú¶Ê¤ò·ó¤Í¤Æ¤«¤éÇÒÄ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹½À®¤È»í¤Ë¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢²¤ÊÆ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¹¤Î±Æ¶Á¤ò·ÐÍ³¤·¤ÆÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤òÁÕ¤Ç¤ë¤³¤È¤Î²ÄÇ½À¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Ä¤«¤´°ì½ï¤·¤¿¤¤¤È¤º¤Ã¤È´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥ÞÁ´ÂÎ¤Î¥Èー¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ70Ç¯Âå¤ÎÃµÄå¥â¥Î¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ö¥é¥¹¤ä¸°È×¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿¥½¥¦¥ë¥Õ¥ë¤Ê¤³¤Î³Ú¶Ê¤òÄ°¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¡Ø½ª¤Î¤Ò¤È¡Ù¤¬´°À®¤·¤¿¤È´¶¤¸¡¢¿ÈÂÎ¤Î±ü¤«¤éÇ®¤¤¤â¤Î¤¬Ê¨¤¾å¤¬¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£»Ì¹¾¤ÈÛð¤Î¥Ð¥Ç¥£ÃË½¤µ¤ÈÌ¿¤Î½ª¤ï¤ê¤ÎÀÚ¤Ê¤µ¤ò¡¢¡Ö°¦¡×¤È¤¤¤¦ºÇ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ²¼¤µ¤ê¡¢ËÜÊÔ¤â¼çÂê²Î¤ËÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¶ß¤òÀµ¤¹»×¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë