なんとなく疲れやだるさが抜けない--そんなときは、普段口にしているものを見直してみませんか。
料理人・たかせさと美さんが提案するのは、一度にさまざまな栄養が摂れる滋養スープ。元気がほしいときはたんぱく質がしっかり摂れる肉や魚介のスープ、体を休めたい日は胃に負担をかけない軽めのスープなど、グルテンフリーと薬膳の知恵が詰まったレシピを教えてくれます。おかずを何品も作らなくても、ひと品で栄養たっぷり、しかもおいしい！ 身近な食材を煮るだけの手軽さも魅力です。
※本記事はたかせ さと美著の書籍『食べる養生スープ 簡単なのに、びっくりするほど染み渡る』から一部抜粋・編集しました。
■たらと切り干し大根のスープ
やわらかいたらは口の中でほろりとくずれ、切り干し大根や豆もやしのシャキシャキ食感と好対照。
スープはやさしい甘みがあり、ほっとする味わいです。
材料（2人分）
甘塩だら……2切れ（160g）
豆もやし……1/2袋（100g）
細ねぎ……2本
切り干し大根……25g
水……600ml
酒……大さじ1
塩……小さじ1
白すりごま……大さじ1
ごま油……小さじ1
粗びき黒こしょう……適宜
作り方
1 切り干し大根はさっと洗って鍋に入れ、分量の水を加えて浸す。
2 豆もやしはしっかり洗い、水気をきる。細ねぎは2cm幅の斜め切りにする。たらは骨を除き、半分に切る。
3 1の鍋を中火にかけ、煮立ったらアクを除きながら約3分煮る。酒、塩、すりごま、豆もやし、たらを加え、約5分煮る。
4 器に盛り、細ねぎをのせてごま油をかけ、こしょうをふる。
薬膳MEMO
たらはたんぱく質が豊富で、消化吸収もよいので、しっかり栄養を摂りながら胃腸をいたわりたいときに向いている材料です。甘塩だらは程よい塩気ですが、塩だらは塩抜きが必要な材料なので、買うときに間違えないように注意を。
著＝たかせ さと美、撮影＝広瀬貴子／『食べる養生スープ 簡単なのに、びっくりするほど染み渡る』