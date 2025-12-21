鶏ももと長ねぎのグリル


【おもてなしレシピ】ほったらかしで作る、「豚肩ロースとりんごの白ワイン蒸し」

年末年始の楽しみといえば、おいしい料理。せっかくなら華やかで、お店のような一皿を楽しみたい！という方のために、意外に簡単につくれるビストロレシピをご紹介します。下ごしらえをしたら、後は鍋やオーブンにおまかせ！ほったらかすだけで、特別な料理のできあがりです。

おもてなしにもぴったりの、SNSで人気の料理研究家Makoさんのレシピを紹介します。

※本記事はMako著の書籍『オーブン＆鍋でほったらかし！ くいしんぼうの幸せレシピ』から一部抜粋・編集しました。

パリッと焼き上げた鶏肉に、長ねぎの甘みが寄り添います


■鶏ももと長ねぎのグリル　ゆずこしょうポン酢しょうゆ仕立て

◆材料（2人分）

鶏もも肉……1 枚（約250g）

長ねぎの白い部分……2 本分（斜め切り）

A ポン酢しょうゆ……大さじ1 と1/2

　ゆずこしょう……小さじ1/2

ごま油……小さじ2

（あれば）青ゆずの皮……適量（すりおろす）

◆作り方

1. 鶏肉は余分な脂を除き、厚みがある部分に切り込みを入れて開き、均一にする。食べやすく切り、塩、粗びき黒こしょう各少々、ごま油をふって約10 分おく。

2. 天板にオーブンシートを敷いて1 を皮目を上にして並べ、230〜250℃に予熱したオーブンで約10 分焼く。長ねぎを並べ、具材に火が通って表面がこんがりとするまでさらに10 〜 15 分焼く。

＜以下の加熱方法でもOK＞

・ 両面焼きグリル…1 を皮目を上にして耐熱皿に並べ、強めの中火で予熱したグリルで7〜8分焼く。上下を返し、長ねぎを並べ入れ、具材に火が通って表面がこんがりとするまでさらに7〜8分焼く。

3. 器に盛り、混ぜ合わせたA をかけ、青ゆずの皮を散らす。

※加熱時間は、オーブントースターは 1000Wを基準にしています。機種やメーカーによって異なりますので、様子を見ながら加熱してください。

著＝Mako／『オーブン＆鍋でほったらかし！ くいしんぼうの幸せレシピ』