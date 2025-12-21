【おもてなしレシピ】パリっと焼き上げた鶏肉が美味！「鶏ももと長ねぎのグリル」
年末年始の楽しみといえば、おいしい料理。せっかくなら華やかで、お店のような一皿を楽しみたい！という方のために、意外に簡単につくれるビストロレシピをご紹介します。下ごしらえをしたら、後は鍋やオーブンにおまかせ！ほったらかすだけで、特別な料理のできあがりです。
おもてなしにもぴったりの、SNSで人気の料理研究家Makoさんのレシピを紹介します。
■鶏ももと長ねぎのグリル ゆずこしょうポン酢しょうゆ仕立て
◆材料（2人分）
鶏もも肉……1 枚（約250g）
長ねぎの白い部分……2 本分（斜め切り）
A ポン酢しょうゆ……大さじ1 と1/2
ゆずこしょう……小さじ1/2
ごま油……小さじ2
（あれば）青ゆずの皮……適量（すりおろす）
◆作り方
1. 鶏肉は余分な脂を除き、厚みがある部分に切り込みを入れて開き、均一にする。食べやすく切り、塩、粗びき黒こしょう各少々、ごま油をふって約10 分おく。
2. 天板にオーブンシートを敷いて1 を皮目を上にして並べ、230〜250℃に予熱したオーブンで約10 分焼く。長ねぎを並べ、具材に火が通って表面がこんがりとするまでさらに10 〜 15 分焼く。
＜以下の加熱方法でもOK＞
・ 両面焼きグリル…1 を皮目を上にして耐熱皿に並べ、強めの中火で予熱したグリルで7〜8分焼く。上下を返し、長ねぎを並べ入れ、具材に火が通って表面がこんがりとするまでさらに7〜8分焼く。
3. 器に盛り、混ぜ合わせたA をかけ、青ゆずの皮を散らす。
※加熱時間は、オーブントースターは 1000Wを基準にしています。機種やメーカーによって異なりますので、様子を見ながら加熱してください。
