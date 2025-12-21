【白菜使い切り】からだぽかぽか！低カロリーなのもうれしい「白菜団子の中華鍋」
旬を迎えた白菜。安くなっていたり、旬の味を楽しみたくて、1玉買ったのはいいけれど…使い切れない！そんなときにお役立ちの白菜使い切りレシピをご紹介。
ビタミンCやカルシウム、カリウムなど栄養たっぷりの白菜。食べ応えのわりに低カロリーなので、ダイエットのお供にもぴったりです。レシピを参考に、白菜をまるごと味わってください！
※本記事はレタスクラブ編集部編集のMOOK本『安うま食材使いきり！vol.15 もっと！白菜使いきり！』から一部抜粋・編集しました
■白菜団子の中華鍋
■ローカロリーなのに食べごたえあり！
◆材料（2人分）
白菜 1/4株
塩 適量
しらたき1袋
ひき肉だね
・えのきたけ 大1袋（約180g）
・豚ひき肉 150g
・酒 大さじ1/2
・塩 小さじ2/3
・こしょう 少々
・玉ねぎのみじん切り 1/4個分
とりガラスープの素 小さじ1
オイスターソース、酒、しょうゆ 各大さじ1
ごま油 小さじ2
しょうがのせん切り 大1かけ分
◆作り方
1 白菜は葉と軸に切り分け、軸は4cm幅に切り、縦細切りにする。葉は塩を加えた熱湯にさっとくぐらせてざるにとり、さます。しらたきは同じ熱湯でゆでてざるにあけ、食べやすい長さに切る。
2 ひき肉だねを作る。えのきたけは1cm幅に切る。ボウルにひき肉、酒、塩、こしょうを入れ、粘りが出るまで手でよく練り混ぜる。えのきたけと玉ねぎも加えてよく混ぜ、6等分にして丸める。
3 1の白菜の葉を小さい葉と大きい葉をセットにして6等分にし、小さい葉で2を包んでから大きい葉で包む。
4 土鍋に水3カップ、スープの素、オイスターソース、酒、しょうゆ、ごま油を入れてふたをし、中火にかける。沸騰したらふたを取って3をまん中に入れる。あいているところに1の白菜の軸としらたきを入れ、しょうがを散らして弱火にし約20分煮る。
［1人分178kcal 塩分1人分で3.0g］
編集＝レタスクラブ編集部／『安うま食材使いきり！vol.15 もっと！白菜使いきり！』