「白菜団子の中華鍋」


【白菜使い切り】白ご飯にもあう白菜レシピ「和風ビッグロール白菜」

旬を迎えた白菜。安くなっていたり、旬の味を楽しみたくて、1玉買ったのはいいけれど…使い切れない！そんなときにお役立ちの白菜使い切りレシピをご紹介。

ビタミンCやカルシウム、カリウムなど栄養たっぷりの白菜。食べ応えのわりに低カロリーなので、ダイエットのお供にもぴったりです。レシピを参考に、白菜をまるごと味わってください！

※本記事はレタスクラブ編集部編集のMOOK本『安うま食材使いきり！vol.15　もっと！白菜使いきり！』から一部抜粋・編集しました

食べごたえあり！


■白菜団子の中華鍋

■ローカロリーなのに食べごたえあり！

◆材料（2人分）

白菜　1/4株

塩　適量

しらたき1袋

ひき肉だね

・えのきたけ　大1袋（約180g）

・豚ひき肉　150g

・酒　大さじ1/2

・塩　小さじ2/3

・こしょう　少々

・玉ねぎのみじん切り　1/4個分

とりガラスープの素　小さじ1

オイスターソース、酒、しょうゆ　各大さじ1

ごま油　小さじ2

しょうがのせん切り　大1かけ分

◆作り方

1　白菜は葉と軸に切り分け、軸は4cm幅に切り、縦細切りにする。葉は塩を加えた熱湯にさっとくぐらせてざるにとり、さます。しらたきは同じ熱湯でゆでてざるにあけ、食べやすい長さに切る。

2　ひき肉だねを作る。えのきたけは1cm幅に切る。ボウルにひき肉、酒、塩、こしょうを入れ、粘りが出るまで手でよく練り混ぜる。えのきたけと玉ねぎも加えてよく混ぜ、6等分にして丸める。

3　1の白菜の葉を小さい葉と大きい葉をセットにして6等分にし、小さい葉で2を包んでから大きい葉で包む。

4　土鍋に水3カップ、スープの素、オイスターソース、酒、しょうゆ、ごま油を入れてふたをし、中火にかける。沸騰したらふたを取って3をまん中に入れる。あいているところに1の白菜の軸としらたきを入れ、しょうがを散らして弱火にし約20分煮る。

［1人分178kcal　塩分1人分で3.0g］

