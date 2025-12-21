ニューストップ > IT 経済ニュース > ガジェットニュース > クリスマス限定34％オフ！ Mini LEDモニターで最高の映像体験を贈ろ… クリスマス限定34％オフ！ Mini LEDモニターで最高の映像体験を贈ろう！ クリスマス限定34％オフ！ Mini LEDモニターで最高の映像体験を贈ろう！ 2025年12月21日 13時0分 BCN＋R リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 Innocn（イノセン）は12月15〜23日23時59分の期間、Mini LED搭載ディスプレーを特別価格で販売する、年内最後のビッグセール「INNOCN Xmasフェス」を、Amazon.co.jpにて開催している。●27インチや32インチなどをラインアップ 「INNOCN Xmasフェス」の対象製品は以下の通り。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト レビューするだけで最大5000円分ゲット！ GigaCrystaキャンペーン開催中 プロプレイヤーの使用率No.1。数々の世界大会を支える信頼のゲーミングモニター GIGABYTEからゲーミングディスプレイの新製品2モデル、価格は5万6800円から