Innocn、Mini LED搭載ディスプレーを特別販売する年内最後のセールをAmazon.co.jpにて12月23日まで開催中

　Innocn（イノセン）は12月15〜23日23時59分の期間、Mini LED搭載ディスプレーを特別価格で販売する、年内最後のビッグセール「INNOCN Xmasフェス」を、Amazon.co.jpにて開催している。

●27インチや32インチなどをラインアップ



　「INNOCN Xmasフェス」の対象製品は以下の通り。