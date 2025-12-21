「残念だ…」19歳日本人がドイツ強豪へ電撃移籍→“取り逃がした”欧州名門の地元メディアが嘆き「日本最高のワンダーキッズのひとりだった」
堂安律が所属するフランクフルトは12月18日、小杉啓太の獲得を発表した。スウェーデンで成長を続けてきた19歳の飛躍は注目されている。
欧州主要リーグへのステップアップを果たした小杉への期待が高まる一方で、関心を寄せていたクラブはがっかりしているだろう。前田大然、旗手怜央、山田新、稲村隼翔と、日本人選手を４人擁するセルティックもそのひとつだ。
専門サイト『67 HAIL HAIL』は12月19日、「１月の移籍市場が夏のようになるなら、長い31日となる」と、チーム編成が批判された夏のマーケットで狙った小杉を逃したことが、冬も同じような結果につながるかもしれないと警鐘を鳴らした。
「すでにフラッシュバックが起きつつある。夏のセルティックのターゲットがドイツの強豪フランクフルトに移籍したことが確認されたのだ」
同メディアは小杉について、「グレッグ・テイラーのような左SBで、中盤に入っていくことができ、ポゼッション時にうまくやれるようだ。だが、テイラーよりも著しく速い」と評している。
「弱冠19歳ながら、日本最高のワンダーキッドのひとりとみなされている。ただ、A代表サムライブルーにはまだデビュ−していない」
「彼はフランクフルトで日本代表の伝統を受け継ぐことになる。代表のスター選手であるリツ・ドウアンと一緒になるかたちだ。決勝でレンジャーズを下した2022年のヨーロッパリーグ優勝での活躍から、マコト・ハセベとダイチ・カマダの両選手もクラブにおいて伝説的な地位を手にしている。近く、セルティックの選手として欧州での成功にコスギが貢献することがないのは残念だ」
フランクフルトはさらに、神代慶人の獲得も決まった。つながりが深まるなかで日本人選手の活躍が期待される。一方、セルティックがアンジェ・ポステコグルー政権のときのように、サムライたちを生かして再び黄金期を築くことがあるかも注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本人コンビのフランクフルトユニ着用姿
欧州主要リーグへのステップアップを果たした小杉への期待が高まる一方で、関心を寄せていたクラブはがっかりしているだろう。前田大然、旗手怜央、山田新、稲村隼翔と、日本人選手を４人擁するセルティックもそのひとつだ。
専門サイト『67 HAIL HAIL』は12月19日、「１月の移籍市場が夏のようになるなら、長い31日となる」と、チーム編成が批判された夏のマーケットで狙った小杉を逃したことが、冬も同じような結果につながるかもしれないと警鐘を鳴らした。
同メディアは小杉について、「グレッグ・テイラーのような左SBで、中盤に入っていくことができ、ポゼッション時にうまくやれるようだ。だが、テイラーよりも著しく速い」と評している。
「弱冠19歳ながら、日本最高のワンダーキッドのひとりとみなされている。ただ、A代表サムライブルーにはまだデビュ−していない」
「彼はフランクフルトで日本代表の伝統を受け継ぐことになる。代表のスター選手であるリツ・ドウアンと一緒になるかたちだ。決勝でレンジャーズを下した2022年のヨーロッパリーグ優勝での活躍から、マコト・ハセベとダイチ・カマダの両選手もクラブにおいて伝説的な地位を手にしている。近く、セルティックの選手として欧州での成功にコスギが貢献することがないのは残念だ」
フランクフルトはさらに、神代慶人の獲得も決まった。つながりが深まるなかで日本人選手の活躍が期待される。一方、セルティックがアンジェ・ポステコグルー政権のときのように、サムライたちを生かして再び黄金期を築くことがあるかも注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本人コンビのフランクフルトユニ着用姿