Mrs. GREEN APPLEが12月20日、東京ドームにて、5大ドームツアー『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025「BABEL no TOH」』のファイナル公演を開催した。

【画像＆動画】大森元貴・若井滉斗・藤澤涼架のステージショット／赤衣装でギターを構える大森元貴／ライブ映像・セットリスト

公演後、Mrs. GREEN APPLEの公式Xおよび大森元貴のXにて、ステージショットが公開され、注目を集めている。

■観客に向けて高く手を掲げる大森元貴＆若井滉斗＆藤澤涼架

公式アカウントでは「Thank you!!!」「TOKYO DAY4」と感謝の言葉とともに、ステージ衣装に身を包んだ大森、若井滉斗、藤澤涼架が、ステージを背にした後ろ姿を公開。無数の光に包まれた会場と、観客に向けて繋いだ手を高く掲げる姿が印象的な1枚となっている。

■存在感抜群！赤衣装でギターを構える大森元貴

一方、大森が投稿したのは、立ち襟にマントコートを思わせる赤を基調とした衣装で、ギターを構えるステージショット。強い光に照らされ、あえて輪郭が揺らぐように写し出された姿からは、圧倒的な熱量と没入感が伝わってくる。静止画でありながら、音や振動までも想起させるビジュアルだ。

SNSでは「えぐかっこいい」「ゾクゾクした」「頭の中しあわせのキャパオーバー」「完走おめでとう」「感動をありがとう」「余韻がすごい」「大魔王降臨」「迫力満点で圧倒された」など、反響が殺到している。

■ライブ映像＆セットリストも公開

なお、公式Xではライブの様子をまとめた動画やセットリストも公開されている。