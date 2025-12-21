日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の公式SNSが更新され、有馬記念のシーンで撮影された目黒蓮（Snow Man）のオフショットが公開された。晴れ渡る競馬場を背景にした1枚に、ファンの注目が集まっている。

■遠くを見つめ、笑顔を浮かべる目黒蓮

投稿された写真には、目黒が白スーツに身を包み、競馬場のスタンド前で佇む姿が収められている。自然光を受けた横顔と、風になびく黒髪が、上品さと爽やかさを併せ持つ印象的なカットだ。

目黒が着用しているのは、明るいトーンの白スーツ。インナーにはボルドーのシャツとストライプ柄のネクタイを合わせ、胸元には式典用のリボンを飾っている。

清潔感のある白に深みのある色味を差し込むことで、華やかさと落ち着きを両立。ポケットに手を入れた自然な立ち姿からは、すらりとしたスタイルの良さも際立っている。

SNSでは「なんてかっこいいの」「イケメンすぎる」「競馬場なのに王子様」「横顔が綺麗すぎる」「絵になる男」「耕造さんを思わせる白スーツ素敵」「視線の先にはファミリーがいるのかな」といった声が相次いでいる。

オフショットとは思えない完成度の高さに、改めて目黒のビジュアル力を実感させられる1枚となった。

