桃井かおり、夫“顔出し”の2ショット公開「かおりさんうれしそう」「仲良くお出かけ何よりです」
俳優の桃井かおりが21日、自身のインスタグラムを更新。夫との“顔出し”2ショットを公開した。
【写真】「かおりさんうれしそう」桃井かおりと“顔出し”夫の2ショット
2015年に年上の音楽プロデューサーと結婚し、現在はロサンゼルスで暮らしている桃井。この日の投稿では、「旦那とおでかけ〜と言っても仕事なんだが、、天気の良い日は出かけたいのおおお」とつづり、車内で撮影された1枚の写真をアップ。真っ赤なコートに身を包みカメラを見つめる桃井と、その後ろでスマートフォンに視線を落とす夫の姿が写し出されている。
最近の投稿では、風邪が長引いている夫の近況を明かしていたが、投稿から元気そうに外出している様子がうかがえる。
コメント欄には、「元気になられたんですね かおりさんうれしそう」「かおりさん、ホッとして良いお顔ですね」「仕事とはいえ楽しい時間ですね」「仲良くお出かけ何よりです」「赤いジャケットにXmas使用のブローチが映えますね」などの声が寄せられている。
