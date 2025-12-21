『アオのハコ』第2期、2026年秋に放送決定
テレビアニメ『アオのハコ』の第2期が、2026年秋にTBSで放送されることが決定した。あわせてイラストレーターかとうれいさん描き下ろしの「ブルービジュアル」第1弾が公開された。
【画像】公開された『アオのハコ』第2期制作決定ビジュアル
『アオのハコ』は、2021年4月より「週刊少年ジャンプ」で連載中の青春部活ラブストーリー漫画が原作で、男子バドミントン部・猪股大喜が、朝練の体育館で毎朝二人になる、一つ上の女バスの先輩・鹿野千夏に恋をするところからスタート。そんなある日、進級を迎える春に二人の距離が一変する出来事が起こる…というストーリー。等身大のキャラクターたちが、それぞれの想いを胸に部活に打ち込むひたむきな姿と、”誰かを好きになった時”の心の機微を繊細に描いている。
連載開始から読者の間で大きな反響を呼び「次にくるマンガ大賞2021」では「Global特別賞」を受賞、「全国の書店員が選んだおすすめコミック2022」では第4位を獲得。コミックスの累計発行部数は150万部を突破（2022年11時月時点）しているほか、アサヒ飲料の「カルピス」とコラボレーション企画が2022年11月に実施された注目作品となっている。テレビアニメ第1期が2024年10月から2025年3月にかけて放送された。
