ロックバンド・LUNA SEAは20日、公式サイトなどを通じてメンバーのSUGIZOさん（56）が運転する車とバイクとの接触事故が発生したことを報告。事態を重く受け止め、23日に予定していた東京・有明アリーナでの公演を延期することを発表しました。

公式サイトを通じ、SUGIZOさんは「この度、12月18日の深夜、僕が運転する車とバイクとの接触事故が発生しました。現在、警察の指導のもと、事実関係の確認を進めています。今は何より、お相手の方の安否をとても心配し、一日も早い回復を心よりお祈り申し上げます」と状況を説明。

そして、「このような中、12月23日のLUNA SEA有明アリーナ公演をできないと判断し、延期させていただくこととしました。皆様にはご心配をおかけしてしまい、本当に申し訳ありません。今後もこの件について誠実に、真摯に対応してまいります。皆様、本当に申し訳ありません」と謝罪しました。

また、SUGIZOさんのXでは株式会社シーブロックより「SUGIZOにおきましては、現在負傷しており休養が必要な状況です。担当医師のもと指導を受けて療養しておりますのでご安心ください」と報告しています。

年内のソロ活動も延期または中止するとし、LUNA SEAの有明アリーナ公演に加え、26日の『SUGIZO TOUR 2025「FINAL OF THE SNAKE」新宿ReNY FC LIVE』は延期または中止に、30日の『KenKen四十歳生誕祭 OLE PALOOZA 2025』は出演辞退すると発表しています。

■メンバーもコメント「お相手の方の一日も早い回復を」

この事故を受け、「LUNA SEAメンバー一同」の名義でも「お相手の方の一日も早い回復を、メンバー 一同、心よりお祈り申し上げます」とコメントを掲載。

続けて「楽しみにしてくれていたファンのみんなには、残念な思いをさせてしまい大変申し訳なく思っています。併せて関係者の皆様にはご迷惑をおかけしたことを重ねてお詫び申し上げます」と謝罪しました。

公演の振り替えやチケットの払い戻しに関する詳細は、決定次第オフィシャルホームページ等で案内するとしています。