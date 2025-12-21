Image: Adriano Contreras / Gizmodo US

Switch 2で増えるのは「キーカード」？

PCゲームの世界では、すでに「お金がないとまともに遊べない」空気が漂い始めています。原因はシンプル。メモリが足りない。そして高すぎる。

その余波は、いよいよ家庭用ゲーム機にも及びそうです。特に影響が大きいと見られているのがNintendo Switch 2。このままいくと「パッケージ版ゲーム」は、近い将来希少品かコレクターズアイテムになってしまうかもしれません。

Switch 2のゲームカードが高すぎる

任天堂関連の情報で比較的信頼性が高いとされるNintendealによると、Switch 2向けに小容量のゲームカードがすでに製造段階に入っているとのこと。ただし、実際に開発者が使えるようになるまでには、まだ時間がかかるようです。

それに匿名の開発者たちが口を揃えて言うのは、「現状で使えるのは64GBの高価なカードだけ」らしいのです。

そしてここが問題。メモリ価格は今あらゆる業界で爆上がりしています。ゲームメーカーにとって、高い物理カードをあえて選ぶ理由がどんどん減っているんです。

「キーカード」だらけになる可能性

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

Switch 2には、ゲームを買う方法がいくつかあります。

ダウンロード版、ゲーム本体が丸ごと入った従来型のカード、そして「キーカード」。

このカード、見た目は物理メディアですが、役割は「ダウンロード用の鍵」。しかも、ダウンロード後もカードを挿していないと遊べないんです。

つまり、「データは本体保存なのにカードは必須」という、デジタルと物理の両方を必要とするんです。

消費者としては面倒くさそうに感じますし、そもそも利点があまり伝わってきません。でも、パブリッシャー側から見ると話は別。カード製造コストは安く済み、ファイルサイズの制約もほぼなくなります。実際「物理カードでは容量が足りない」と主張する開発者もいます。

あるパブリッシャーは、Switch 2でパッケージ版を出すと15ユーロ（約2,800円）値上げせざるを得ないと明かしています。つまり、キーカードは物理ソフト市場を維持する救世主的存在といえるかもしれないんです。

黒幕はAI？ メモリはデータセンターに吸われている

このメモリ不足、実はゲーム業界だけの話ではありません。

最大の要因はAIデータセンター。チャットボットを動かすため、半導体メーカーは高値でもメモリを買ってくれるAI企業を優先しています。その結果、ゲーム向けのROMやNANDは後回し。

状況は2026年に向けてさらに悪化し、2028年まで解消しないという見方すらあります。任天堂のような大手は耐えられても、小規模パブリッシャーやカードメーカーには厳しい現実です。

物理ゲームは減っていく運命なのか

Image: Adriano Contreras / Gizmodo US

初代Switchでは、ゲーム販売の約半分がパッケージ版でした。一方、PS5では約8割がダウンロード販売です。

それでもSwitch 2では、最近のタイトルで約75％がパッケージ版だったという例もあり、ユーザーが「物理」を求めているのがわかります。

パッケージ版なら貸し借りできるし、遊び終わったら売却できるし、メモリ容量も気にしなくていい。利点がわかりやすいですしね。

ただし、メモリ不足が続けば、本体価格もソフト価格も上がる可能性が高い。そうなれば真っ先に削られるのは、コストのかかるパッケージ版でしょう。

だからこその「キーカード」。初回はダウンロードする必要があるし、プレイするときはキーカードを挿しっぱなしにしないといけない。しかし、パッケージ版と同様に貸し借りも売却もできる。

世界的メモリ不足の煽りを食うゲーム業界において、「キーカード」はパッケージ版を残すための苦肉の策であり最善の策でもあるのでしょう。