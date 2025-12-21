「ただのバッグチャーム」じゃないんです！【3COINS】デザイン可愛い♡「優秀エコバッグ」

カバンにチャームをつけて楽しむスタイルが大流行している今。その流れの中、【3COINS（スリーコインズ）】から登場したのは、エコバッグとチャームがセットになった便利なアイテムです。ふわふわ素材やハートモチーフなど、つけるだけで気分が高まりそうなデザインに注目。トレンドも便利さも両得できる一石二鳥なアイテムが、1,000円以下のプチプラで手に入るから必見です。

ふわふわ質感が冬コーデのアクセントに

【3COINS】「フェイクファーチャームエコバッグ」\880（税込）

今季のビッグトレンドである“ふわふわ質感”を、さりげなく取り入れられるファー風素材のチャーム。同色のエコバッグのセットだから、買い物シーンにも役立ってくれる一品です。エコバッグ側にチャームを取り付けられるループ紐が付いているので、チャームが迷子になりにくいのも安心ポイント。チャコールグレー・ホワイトの優しい色合いの2色展開です。

愛らしいハートポーチで気分もUP

【3COINS】「ハートポーチエコバッグ」\880（税込）

こちらのアイテムは、大人かわいいニュアンスを楽しめるハート型ポーチが魅力。ポーチはシボ感のあるレザー風素材で、リッチな印象も漂います。上品な見た目になっているからこそ、キーホルダー感覚でおしゃれに使えるのが魅力。シルバーとグレーの大人が使いやすい2色が揃っています。

