義実家からの「ちょっと来て」連絡にドキッ。手伝うたびに『費用は嫁持ち』夫に相談するも冷めたワケ

筆者の話です。

義実家から「ちょっと来て」と呼ばれるたびに、胸がざわつくようになりました。

軽いお願いの裏にあった「さりげない負担」に気づいた出来事です。

軽い呼び出しのはずが、なぜかドキッとしてしまう

義実家から「ちょっと来て手伝って」と声がかかることがたまにあります。

急ぎなら仕方ないと思うものの、最近は通知を見るだけで少し緊張してしまいます。

掃除や片付けなど難しい作業ではないのに「今日は何を頼まれるんだろう」と身構えてしまう自分がいました。





手伝うたびに「こちら持ち」になる流れ

義両親も「軽いお願い」のつもりなのだと思いますが、私だけが妙に構えてしまうのです。

私が構えてしまう理由は、お願いそのものではなく「後の流れ」です。



昼前に行けばお昼ご飯の用意をして出かけ、気づけば夕飯まで作って帰ることもありました。



買い出しに行けば自然と私の財布から。備品が必要になれば「買っておいてね」と軽く言われることもあります。



頼まれたものとレシートを渡しても「ごめんね、助かるわ」で終わることもしばしばでした。

義両親に悪気はないと頭ではわかっていても、心の奥のモヤは薄れませんでした。



「たまたま私が動きやすいから？」と、そんなふうに自分に言い聞かせていました。