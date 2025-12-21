首を冷えから守るなら、おしゃれで個性的な【変わり種マフラー】にお任せ！

首・手首・足首の三首は冷やすと不調を引き起こすことも。だからこそ首を守るマフラーは冬のコーディネートに欠かせません。ウールのベーシックなマフラー以外にも、様々なデザインや素材の巻き物が登場しています。人気ショップで見つけた変わり種マフラーやティペットをお届け。

【ジャーナル スタンダード】アウターの上からも羽織れる、ユニークなダウンマフラー

「ナイロンタフタダウンマフラー」\17,600

ドットボタンで開閉できる、ベスト感覚で着こなせるダウンマフラー。ジャケットやコートに羽織れて、真冬でも使えます。マットで表情感のあるナイロン素材を採用し、カジュアルすぎず、大きめのポケットがポイントです。

【デミルクス ビームス】スタイリングに品をもたらずラビットファーのマフラー

「リアル ラビット マフラー」各\17,600

上質な柔らかさと、天然素材ならではのシルキーな美しさを持つラビットファーマフラーは、纏うだけで上品な存在感を引き立てます。穴に差し込むだけで簡単に着脱できます。

【アーバンリサーチ】首に頭に上半身に。マルチに使える三角形ストール

「ウールカシミヤサンカクストール」各\14,300

差し色にもなる、ウールにカシミヤをブレンドした、柔らかく温かみのある素材を使用したアクセサリー感覚のサンカクストール。特徴的な三角の形は首に巻くだけでなく、ヘッドアクセサリーのように巻く、ベアトップのように上半身で結ぶなど、様々なアレンジができ、新鮮な表情をプラスします。

【ビームス ボーイ】個性的なカラーリングがコーデに映えるフリースのマフラー

「【別注】フリース マフラー」\6,930【インフィールダー デザイン】

市場にありそうでなかったファッション小物をテーマに、アイテムを提案する【インフィルダー デザイン】に【ビームス ボーイ】が別注したフリースマフラー。首に巻くだけでなく、頭に巻いたり肩に掛けたりとマルチに使えます。

【ビームス ボーイ】ダウンマフラーは【ザ ノース フェイス】の「ヌプシ」から派生

「ヌプシ マフラー」\10,450【ザ ノース フェイス】

【ザ ノース フェイス】で人気のダウンジャケット「ヌプシ」から派生したダウンマフラー。50デニールのリサイクル率100％ナイロンを使用し、650フィルパワーの高品質ダウンを充填。ボリューム感を演出するとともに軽量性を高めています。ホール状に仕上げた端に、もう片方を差し込むだけで使用できる簡単な装着。ポケッタブル仕様。

【レイ ビームス】キャッチーなティペットでいつものコーデをアレンジ

「フェイクファー ティペット」各\5,500

フェイクファー素材を使用したティペットは、いつものコーデにプラスするだけで映えるキャッチーなデザイン。差し込むだけの簡単装着も嬉しい。

個性的なマフラーをベーシックコーデのスパイスにしては。

※価格はすべて税込みです