長州力以来52年ぶり――。レスリングの全日本選手権第3日が20日、東京・駒沢体育館で行われ、成国大志（28＝筒井メディカルグループ）が男子フリースタイル70キロ級で4年ぶり2度目の優勝。初優勝した前日のグレコローマン72キロ級と合わせ「両スタイル制覇」を達成した。同一大会の「2冠」はプロレス転向後に長州力として活躍した100キロ級の吉田光雄（専大）が1973年に達成して以来52年ぶりの快挙となった。

成国は決勝で冨山悠真（山梨学院大）を7-2で破ると、マットの上に倒れ込み、雄たけびをあげた。前日のグレコに続く2日連続の優勝。カメラマンに向けて両手の指で52を表し、表彰式では前日のメダルをポケットから取り出して2個の金を手にポーズをとってみせた。

「きついっす〜」。笑顔を見せながらも、いきなり本音を漏らした。もともとフリーを本職にしながらも、グレコとの「二刀流」を目指してきた。青学大時代の17年には全日本学生選手権で両スタイル優勝しているが、初挑戦の全日本は「精神面を含めて、思った以上にきつかった。正直、なめてました」と振り返った。

母・晶子さん（旧姓・飯島）は世界選手権に2回優勝するなど五輪採用前の女子レスリング黎明期を支えたレジェンド。成国も子どものころから将来を嘱望され、小学生のころからタイトルを総なめにしてきた。22年世界選手権では非五輪階級のフリー70キロ級で優勝。親子世界王者になった。「次は階級を変更して五輪を目指す」のが普通だが、成国は違った。「次はグレコで世界チャンピオンを目指す」と誰もが驚く目標を掲げた。

かつてはグレコの選手も少なく、両スタイルで活躍する選手も珍しくはなかった。しかし、選手層が厚くなり、ルールが変わり、技術も進化した近年は、どちらか一方に絞るのが当たり前になった。全日本レベルの大会に両スタイルで挑戦する選手もいなかった。

フリースタイルとグレコローマン…二刀流の難しさ

常識外れの「二刀流」に、周囲の目は厳しかった。「中途半端になる」「無理に決まっている」「どちらかに専念しろ」。そういう声に「違和感を持った」という。「両方できることを証明したかった。見返したかった」。そんな反発心が、成国のパワーの源になった。

成国の挑戦に刺激を受けたのか、ここ数年は両スタイルの両立を模索する選手も出てきた。昨年は田南部魁聖がフリーで優勝、グレコで準優勝し、長州力以来の2冠に肉薄した。「最近では、自分が初めて（二刀流を）やったという自負がある」という成国だけに、52年ぶりは自分で達成したかった。

昨年準優勝だったグレコ63キロ級で優勝した田南部はこの日、本職のフリー65キロ級に出場。準々決勝で脳震とうを起こした影響もあって準決勝終了間際に逆転負けし、両スタイルVを逃した。「後に続く選手が出てきたのはうれしい」という成国は「元祖二刀流」としての意地で52年ぶりの快挙。「チャンスは今回しかなかったかも。達成できてうれしい」と話した。

目標はブレずに「両スタイルでの世界チャンピオン」。3年後にはロサンゼルス五輪が控えるが「優先順位は世界選手権のグレコで優勝すること」。グレコ72キロ級は非五輪階級だが「五輪階級はレベルが高い。そこまでの実力はないので」と。世界王者を目指して現実的な選択を説明した。

欧州で盛んなグレコ（ギリシャ）ローマン（ローマ式）は下半身の攻防が禁じられ、パワーが重視される。英国で発祥し米国で発展したフリースタイルはタックルを中心としたスピードが求められる。「スタイルはまったく違うし、使う筋肉も違ってくる。ただ、自分は普段の練習から両方こなしているので問題ありません」と成国。「五輪金メダル」を目標にする選手が多い中、その視線は「両スタイルでの世界王者」をしっかりと捉えている。



（荻島 弘一 / Hirokazu Ogishima）



荻島 弘一

1960年生まれ。大学卒業後、日刊スポーツ新聞社に入社。スポーツ部記者としてサッカーや水泳、柔道など五輪競技を担当。同部デスク、出版社編集長を経て、06年から編集委員として現場に復帰する。山下・斉藤時代の柔道から五輪新競技のブレイキンまで、昭和、平成、令和と長年に渡って幅広くスポーツの現場を取材した。