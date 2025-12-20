株式会社テインは、2026年1月に幕張メッセで開催される「TOKYO AUTO SALON 2026」に出展することを発表した。

同社は、ビーピー・カストロール株式会社と共同で“TEIN & CASTROL”ブースを展開し、デモカー「JIMNY NOMADE」や全日本ラリー選手権で活躍した「SKODA FABIA R5」を展示。さらに、旧車対応の新製品やダンパーの内部構造が分かるデモ展示、車高調が当たる福引、SNS投稿キャンペーンなど、来場者が楽しめる多彩な企画を実施する予定である。

TOKYO AUTO SALON 2026出展のご案内

株式会社テインは幕張メッセ（千葉市）にて開催されるTOKYO AUTO SALON 2026に出展いたします。

2026 年も、”TEIN & CASTROL”としてビーピー・カストロール株式会社様と共同出展いたします。

物販および展示品の詳細をあわせてご案内いたします。

今回は4×4 DAMPER GRAVEL 2を装着した当社デモカーのJIMNY NOMADEと、全日本ラリー選手権2025シーズンで活躍したSKODA FABIA R5を展示いたします。

また展示品として、発売予定のスピンドルや4×4シリーズを含む、全製品を展示いたします。

モータースポーツで培ったTEINの技術が集約された製品をぜひ間近でご覧ください。

毎年恒例となっている、SNS投稿によるトートバッグプレゼント企画や福引も実施いたします。

ぜひTEIN＆CASTROLブースへお立ち寄りください。

会期：2026 年1月9日(金)、10日(土)、11日(日)

会場：幕張メッセ（日本コンベンションセンター）

TEIN ブース番号：北ホール ホール9 958 ブース上の大きなダンパッチが目印です。

※こちらのプレスリリースは12月17日現在の情報を基に作成しております。

ご覧になる時点ではその内容が異なる場合がございます。予めご了承ください。

デモカーと実物のラリーカーの2台を展示

4×4シリーズのフラッグシップモデルである4×4 DAMPER GRAVEL 2を装着したJIMNY NOMADEと、2025年全日本ラリー選手権で活躍したカストロールカラーのSKODA FABIA R5のオリジナル車両を展示します。

JIMNY NOMADE 全日本ラリー選手権 SKODA FABIA R5

旧車・ネオクラシック向け新製品の展示

テイン自社製のトヨタセリカ(ST205)用スーパーストラットと、AE86用スピンドルを展示。

新型車だけでなく、旧車やネオクラシックといった往年の名車に対応するアイテムも展開しています。

実物はブースにて！

ST205 用スーパーストラット AE86 用スピンドル

見て感じることができる動く展示

展示品が動く！ ダンパーに搭載されている機構や、起きる現象を再現したデモ展示機を設置します！

TEIN 独自の機構であるハイドロバンプストッパー(H.B.S.)の効果がわかるデモ展示機や、キャビテーション発生時のダンパー内部の様子がわかるデモ展示機があります。搭載された機構にはどのような効果があるのか、ダンパーの内部では何が起きるのかを、ぜひご覧ください。

ダンパー内部構造がわかる展示

ダンパー内部構造がわかるカットモデルや部品構成がわかるダンパー標本を展示します。

減衰力が発生するしくみや減衰力を調整する機構など、東京オートサロン限定で公開します。

車高調が当たる！福引を実施

2026 年も引き続き、福引を実施します。

今回も一等では「車高調とEDFC5」のモニター権利が当たります。

ニ等以降も注目の商品が目白押しです。

詳細は福引の一覧をご確認ください。

毎年恒例トートバッグプレゼント企画

お客様個人のSNS（Facebook、X(旧Twitter)、Instagram）にてテインブース内を撮影・投稿すると、もれなく厚手布製の大型トートバッグがもらえるプレゼント企画を実施します。

2026 年はTEIN & CASTROL コラボ新デザイン！

※トートバッグは数に限りがございます。無くなり次第終了とさせて頂きます。

TEIN & CASTROL ブース全体イメージ

2026 年はブース規模も拡大し、北ホール（ホール9）にブースを出展します。

ブース拡大に伴い、車両展示、製品展示、など盛沢山な展示内容となっています。

ぜひお越しください！

上記のほかにも当日現地で初お披露目となる展示物もございます。

詳細は以下特設HPにて確認をお願いいたします。

https://www.tein.co.jp/campaign/event/tas2026.html

特設HPは随時更新する形となりますので、よろしくお願いいたします。

当日はスタッフ一同お待ちしております。

なお展示品は諸事情により変更となる場合がございますので、あらかじめご承知おきください。

リリース提供元：株式会社テイン