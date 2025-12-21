伝統×サステナブルで癒す年末年始

体も心も整える人気アイテムまとめ

おうちで過ごすお正月や年末年始のイベント疲れを癒すために…今まさにGETしておきたい暮らしに寄り添うアイテムを編集部が厳選！

健やかな一年のスタートに、体と心を整えてくれる国産原料の屠蘇散に毎日の食卓を美しく、そして丁寧にしてくれる漆と木の道具たち。

サステナブルに、使うほど愛着も湧く日本の素材と技を感じるラインナップです。

【取材協力】

QuantoBasta(クアントバスタ)

https://quantobasta2016.com

ここがポイント!

①国産素材にこだわったアイテムで年末年始を丁寧に過ごす。

②体の内側から整える日本伝統のお屠蘇と暮らしを彩る木製品。

③新年こそサステナブルに！大切な人への贈り物にも最適です。

丁寧な暮らし①

屠蘇散新年の願いを込めて

自宅で気軽に楽しめる

縁起物ドリンクで心身リセット

年末年始、飲み過ぎや食べ過ぎでちょっと疲れた体には、昔ながらのお屠蘇(おとそ)がお勧めです。

お屠蘇は、邪気を払い、無病息災や長寿を願って元日の朝に飲む伝統的な薬草酒ですが、クアントバスタのこの屠蘇散は農薬不使用の国産原料だけを使い、体質改善の漢方相談に定評のある「つむぎ漢方薬局」とレシピを共同開発。

内容量は1.3g×2包でコンパクトながら、日本酒や本みりんに浸すだけで、手軽にお屠蘇を楽しめます。

原材料は柚子、松葉、クロモジ、赤山椒、延命草といった、全て国産の薬草。

手軽な価格ながら、体を温める香り高い飲み物として、年末年始らしいティータイムにも活躍してくれそうです。

もちろん贈答用としても喜ばれること間違いなし！

●国産原料でつくった屠蘇散

864円

丁寧な暮らし②

新年の食卓を晴れやかに

丁寧な暮らしのスタートに

一生ものの弁当箱を！

年明けの行楽やお正月の残りもの整理にも大活躍の一品が、この木曽の檜材を使った漆塗りのくり抜き弁当箱です。

木地職人と漆職人が手作業で仕上げたこの弁当箱は、継ぎ目のないくり抜き製法で丈夫、内側も丸みを帯びて洗いやすいフォルムが特長。

和紙を張ってから何度も漆を塗り重ねることで、強度と高級感を両立しています。

1段・2段のサイズ展開があり、重ねることでお重のようにも使えるため、お正月の食卓をより華やかに演出できます。

木の温もりと漆の艶は、日常のランチボックスとしても特別感があり、家族や自分へのご褒美としても使いたい！

●漆塗りのくり抜き弁当箱

15,400～22,000円

丁寧な暮らし③

食卓に寄り添う天然漆の箸

職人の技と国産材で仕上げた

使い心地の良さ抜群です！

食事の時間を大切にするなら、毎日使うお箸の質にもこだわりたいところ。

こちらの天然漆のお箸は飛騨高山・木曽地方の国産檜の間伐材を使用。

薬剤を使わない天日乾燥→生漆のみで仕上げています。伝統的な手仕事で作られる無添加のお箸です。

檜の間伐材を使用することで森林環境の保全にもつながり、これぞ職人技という五角形加工で転がりにくく、箸先も非常に機能的です。

手になじむ軽さと質感が毎日の食卓に心地良くフィットします。

丁寧な暮らしを支えてくれるサステナブルさも嬉しい。また色や木目が一膳ごとに異なる点も、天然素材ならではの魅力です。

●天然漆のお箸

1,760～8,415円

丁寧な暮らし④

自然派ライフがもっと身近に

地球にも優しい木のラップで

新年を包む・守る・飾る！

食材の保存やお弁当の彩りに、環境に優しいラップとして使える「経木らっぷ」。

経木(きょうぎ)は薄く削った松の木で、天然の抗菌性・通気性・吸水性・保湿性などが特徴。

伝統的な食品包装として日本で親しまれてきた素材です。

「クアントバスタ」の「経木らっぷ」は長野県産アカマツの無添加木材を薄く削り出したもので、サイズは短型・長型から選べます。

ふきんのように霧吹きで湿らせると扱いやすく、おにぎりやお菓子の包装、料理の盛り付けなど使い勝手◎です。

使い終わったら燃えるゴミやコンポストに戻せる、エシカルな暮らしにもぴったりなアイテムです。

●経木らっぷ

660～2,090円

丁寧な暮らしグッズで

新年を健やかに迎えましょう

名古屋をはじめとした東海エリアでは、家族や友人と過ごすお正月は、ゆったりした時間を楽しむ絶好の機会。

普段は忙しい毎日を送っているナゴヤドット読者の皆様こそ、年末年始に丁寧な時間と空間を整えることが大切だと思います。

国産素材にこだわったアイテムで体を労り、食卓を整え、自然とのつながりを感じる時間を持つことで、2025年の疲れをリセットして、新しい一年を穏やかにスタートさせてみませんか？

まとめ

今回の記事では2026年を健康＆豊かに迎える4つの暮らしアイテムをご紹介しました。

年末年始のリセットに「国産原料でつくった屠蘇散」。食卓と毎日を特別にする「漆塗りのくり抜き弁当箱」。使い心地の良い「天然漆のお箸」。エコで便利な「経木らっぷ」。

どれも国産素材・職人技・サステナブルな暮らしをテーマにした素敵なものばかりです！

お正月の自分時間や贈り物選びの参考に、ぜひチェックしてみてください。

クアントバスタとは？

「クアントバスタ」 は適量を意味するイタリア語。

ちょうど良い量の生産と消費を考えながら、人も地球も心地良い生活を提案。

食品添加物を使わない加工食品・飲料や、国産木製品の日用雑貨など、人口増加や経済成長が鈍化、むしろ減少していくこれからの時代に適した商品や価値、サービスにこだわっています。