ロックバンド・LUNA SEAのギタリスト・SUGIZOさんが運転する車とバイクの接触事故が2025年12月18日深夜に発生したことを受け、12月23日に予定されていた「LUNATIC X'MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES-」の有明アリーナ公演が延期されることが発表されました。SUGIZOさん自身も負傷しており、現在は医師の指導のもと療養中とのことです。



【写真を見る】【 LUNA SEA 】 SUGIZOの交通事故により メンバーも年内ソロ公演を中止・延期へ





この事態を重く受け止め、LUNA SEAの他のメンバーも年内に予定していたソロ活動の中止または延期を決定しました。







ボーカルのRYUICHI（河村隆一）さんは、12月27日の愛知公演、および31日に予定していたトークショーとカウントダウンライブの延期・中止を発表。ギタリストのINORANさんも、12月27日の大阪公演と29日の渋谷公演の中止および振替を公表しています。







ベーシストのJさんは、12月25日のオンラインミーティングを中止し、30日に渋谷Spotify O-EASTで開催予定だった恒例のイベント「J 2025 放火魔大暴年会」を延期振替とすることを決定しました。







また、今年9月に脳腫瘍の診断を公表し、現在治療に専念しているドラマーの真矢さんも、「この事態を重く受け止め、メンバー、スタッフと協議の上、（23日の公演を）延期とする判断をさせていただきました」と連名でコメントを寄せています。







LUNA SEAのメンバーは一様に「楽しみにしてくれていたファンのみんなには、残念な思いをさせてしまい大変申し訳なく思っています」と謝罪。あわせて「お相手の方の一日も早い回復を心より願っております」と、事故の相手方への気遣いを綴っています。



