漫画『アオのハコ』完結へ 原作者が示唆「完結も近づいています。多分」
漫画『アオのハコ』が完結に近づいていることが21日、千葉・幕張メッセで開催中の『ジャンプフェスタ』内の『アオのハコ』ステージで発表された。原作者・三浦糀からの手紙で明かされた。
【画像】意味深な白銀の世界！アニメ『アオのハコ』第2期ビジュアル
手紙ではアニメ化もされた『アオのハコ』人気の反響に感謝しつつ「連載ももう5周年を目前とし、完結も近づいています。多分」と完結を示唆。
続けて「私に出来ることは掲載されるものに責任をもち、毎週漫画を面白くするために真摯に向き合うことだと思っています」と伝えた。
最後に「完結までその気持ちを忘れず執筆することをここに誓いますので、今後ともアオのハコを読んでいただけたらうれしいです」とつづった。
『アオのハコ』は、2021年4月より「週刊少年ジャンプ」で連載中の青春部活ラブストーリーで、男子バドミントン部・猪股大喜が、朝練の体育館で毎朝二人になる、一つ上の女バスの先輩・鹿野千夏に恋をするところからスタート。そんなある日、進級を迎える春に二人の距離が一変する出来事が起こる…というストーリー。等身大のキャラクターたちが、それぞれの想いを胸に部活に打ち込むひたむきな姿と、”誰かを好きになった時”の心の機微を繊細に描いている。
連載開始から読者の間で大きな反響を呼び「次にくるマンガ大賞2021」では「Global特別賞」を受賞、「全国の書店員が選んだおすすめコミック2022」では第4位を獲得。コミックスの累計発行部数は150万部を突破（2022年11時月時点）しているほか、アサヒ飲料の「カルピス」とコラボレーション企画が2022年11月に実施された注目作品となっている。テレビアニメ第1期が2024年10月から2025年3月にかけて放送された。テレビアニメ第2期は2026年秋に放送される。
