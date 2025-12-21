インフルエンサー・なえなの（24）が21日、TBS「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）に生出演。衝撃の口座残高をぶっちゃける場面があった。

準レギュラーが「今年最も記憶に残った出来事」を紹介。なえなのは「ボートレースをやりすぎて…」と振られると、「見てください。先月の私の口座残高が、ボートレースをやりすぎて900円になっちゃいました」とぶっちゃけ、「普通預金 929円」と表示された画面の画像が披露された。

タレントの山之内すずが「負けた？」と確認すると、「そう。まあボートレースだけじゃないんですけれど。ちょっと頑張って賭けたやつで」と淡々と話した。

お笑いコンビ「ニューヨーク」屋敷裕政は「貸したろか、1万ぐらい」と同情し、なえなのは「本当に貸してほしいくらい」と返答した。

歌手の和田アキ子は「ボートレースってほとんど毎日やっているよねえ」と続け、なえなのは「そう。オンラインでできちゃうんで。家の中でやってます」と平然と話した。

お笑いタレントのカンニング竹山は「でも、なえなのちゃん大丈夫だよ。あと900円いけるから、逆転あるかもしれない。ゼロじゃないから」と笑わせ、なえなのも「そうやって思ってる！」と声を弾ませた。

和田は「そうやってはまるくらい誰か推しの選手はいるの」と質問し、なえなのは「いや、推しの人は別にいなくて。私、静岡県出身だから静岡の人に入れてます」と笑顔で話した。

「ニューヨーク」嶋佐和也が「それでそんなハマる？」と驚くと、「そう。だからもうボート向いてないのかなと思って、競馬にしようかなって」と続けた。タレントの出川哲朗は「やばいやばいやばいやばい」、竹山は「どっちも難しいですよ」と心配した。

和田は「好きなんだね。レース結果がすぐに出るもんね、まあ6番までしかないからね」と言い、「そうなんですよねえ、はまっちゃうんですよね」となえなの。

家で「おら行けや！」などと言っているかと聞かれ「言ってる！家で1人で言ってます“抜け！差せ！”って言ってます」とぶっちゃけた。