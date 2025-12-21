日本代表MF久保建英が開幕戦以来となる今季2ゴール目！ ソシエダに先制点もたらすも後半ATに被弾で悔しい引き分け
レアル・ソシエダでプレイする日本代表MF久保建英に久しぶりのゴールが生まれた。
ラ・リーガ第17節でレバンテと対戦したソシエダ。久保はこの試合、右サイドでスタメンを飾ると、スコアレスで迎えた前半AT左サイドを駆け上がったゴンサロ・ゲデスのクロスにヘディングで合わせゴール。
開幕戦以来、今季2点目を挙げた久保は得点後、サポーターに向かって両手を両手を合わせるポーズを披露し、その後喜びを爆発させた。
また久保は77分にもカットインから強烈なミドルシュートをはなったが、これはGKのビッグセーブに阻まれた。このシュートについて同メディアは止められたのが残念だったとも綴っている。
久保に久しぶりのゴールが生まれたソシエダだったが、後半ATにPKから失点してしまい、悔しい1-1のドローに終わった。順位も現在16位に沈んでいるが、久保はこのゴールをきっかけに調子をあげていけるか。
日本の至宝が復活の一撃— DAZN Japan (@DAZN_JPN) December 20, 2025
ゲデスのファーサイドへのクロスを
久保建英がヘディングで決めた！
久保は開幕戦以来の今季2ゴール目！
待ち望んでいたサポーターへ感謝を伝える
ラ・リーガ第17節
レバンテ×レアル・ソシエダ
#DAZN ライブ配信中#ラ・リーガ #だったらDAZN pic.twitter.com/zb3LYFgwG6