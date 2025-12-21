『スター・ウォーズ』シリーズにはいくつもの名台詞があるが、ルーク・スカイウォーカー役のマーク・ハミルが最もお気に入りのセリフはどれ？米にて、ハミルが答えてくれている。

「宇宙映画のお気に入りのセリフといえば、“嫌な予感がする（I have a very bad feeling about this.）”ですね。どの作品でも、必ずキャラクターがそう言うんです。誰かが言ってるんです！」

「嫌な予感がする」は、すべての『スター・ウォーズ』作品に必ず登場するお約束のセリフだ。ハミルは『エピソード4／新たなる希望』（1977）で最初にこのセリフを発した一人。以降、さまざまなキャラクターが「嫌な予感」を感じるたびに漏らす、ファンのお楽しみとなった。

ちなみに、実写映画作品で「嫌な予感がする」と言ったキャラクターは以下の通り。『最後のジェダイ』ではBB-8が電子音で代わりに発している。また、『ハン・ソロ』では若きハン・ソロが「とても良い予感がする（I've got a really good feeling about this.）」と真逆に応用するという変化球もある。

『スター・ウォーズ』嫌な予感がするリスト 『エピソード1／ファントム・メナス』（1999）オビ＝ワン・ケノービ 『エピソード2／クローンの攻撃』（2002）アナキン・スカイウォーカー 『エピソード3／シスの復讐』（2005）オビ＝ワン・ケノービ 『エピソード4／新たなる希望』（1977）ルーク・スカイウォーカー、ハン・ソロ 『エピソード5／帝国の逆襲』（1980）レイア・オーガナ 『エピソード6／ジェダイの帰還』（1983）C-3PO、ハン・ソロ 『エピソード7／フォースの覚醒』（2015）ハン・ソロ 『エピソード8／最後のジェダイ』（2017）BB-8 『エピソード9／スカイウォーカーの夜明け』（2019）ランド・カルリジアン 『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』（2016）K -2SO 『ハン・ソロ／スター・ウォーズ・ストーリー』（2018）ハン・ソロ

2026年5月22日には、新作映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が日米同時公開。きっと同作でも「嫌な予感がする」が飛び出すはずだ。果たしてどのキャラクターがこの伝統を踏襲するのか、お楽しみの一つとしよう。