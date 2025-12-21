Ãæ´Ö½ßÂÀ¡¡³ËÊÝÍÈ¯¸ÀÊóÆ»¤Ëµ¿Ìä¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Î®¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¡ÖÃæ¹ñ¤¬¥«¡¼¥É¤È¤·¤ÆÀäÂÐ»È¤¦¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£×£Å£Ó£Ô¡¥¡×¤ÎÃæ´Ö½ßÂÀ¤¬£²£±Æü¡¢¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¥ª¥Õ¥ì¥³¤Ç³ËÊÝÍ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿ÌäÂê¤Ç»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡´±Å¡¤Ç°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤òÃ´Åö¤¹¤ë¿ÍÊª¤¬£±£¸Æü¤Ë¥ª¥Õ¥ì¥³¤Î¾ì¤Çµ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö»ä¤Ï³Ë¤ò»ý¤Ä¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¡£ÌîÅÞ¤«¤éÈíÌÈ¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤Ê¤É¡¢ÁûÆ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½Ð±é¤·¤¿¾®ÀîºÌ²Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ï¡Ö¸Ä¿ÍÅª¸«²ò¤Ç¤â¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÁ°¤Ç¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÉÔÍÑ°Õ¡×¤È»ØÅ¦¡£°ìÊý¡¢¸µ½°±¡µÄ°÷¤Î¿ùÂ¼ÂÀÂ¢»á¤Ï¡Ö¤³¤¦¤·¤¿µÄÏÀ¤ò¸ý¤Ë½Ð¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¹¹Å³¤ÏÉÔ·òÁ´¡£ÀÕÇ¤¤¢¤ëÊý¡¹¤¬µÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ´Ö¤Ï¡Ö¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿Êý¤ÎÎ©¾ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤ÈÏÃ¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥ª¥Õ¥ì¥³¤ÎÏÃ¤¬É½¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¼ó¤ò¤«¤·¤²¤¿¡£¡Ö¥ª¥Õ¥ì¥³¤Î¾ì¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Î®¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£Ãæ¹ñ¤¬¥«¡¼¥É¤È¤·¤ÆÀäÂÐ»È¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¸½¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤Î·ï¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½Ð¤·¤¿¤é¤Þ¤¿ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¾å¤ÇÎ®¤¹°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤âÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤È¸Ä¿Í¤Ç¤Ï´¶¤¸¤ë¡×¤È¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤¬²Ð¤ËÌý¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
