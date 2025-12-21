¸µTBSÛÆÅÄ³¨ÍýÆà¥¢¥Ê¡¢²ÈÂ²Î¹¹Ô¤ÇÉ×ÉØÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¥é¥Ö¥é¥Ö¤ÇÂº¤¤¡×¡Ö¾Ð´é¤¬ºÇ¹â¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/21¡Û¸µTBS¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÛÆÅÄ³¨ÍýÆà¤¬12·î19Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£²ÈÂ²¤Ç¹Ô¤Ã¤¿ÂçÊ¬Î¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤È¡¢É×¤Ç¥×¥íÌîµå¡¦¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×¤ÎÆ²ÎÓæÆÂÀÁª¼ê¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û39ºÐ¸µTBSÈþ¿Í¥¢¥Ê¡Ö¹¬¤»¥ª¡¼¥éÁ´³«¡×ÌîµåÁª¼êÉ×¤È¥é¥Ö¥é¥ÖÌ©Ãå
ÛÆÅÄ¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸½éÂÎ¸³¤Î¥É¥¯¥¿¡¼¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¡¢Æ²ÎÓÁª¼ê¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÂ¤ò¿åÁå¤ËÆþ¤ì¤ëÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤»Ñ¤òÈäÏª¡£¡ÖÅÅµ¤¤«¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤È¤·¤¿´¶³Ð¤Ç¡¢¤¯¤¹¤°¤Ã¤¿¤¯¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥¥ã¡¼¥¥ã¡¼¸À¤¤¤Ê¤¬¤éÂç¾Ð¤¤¡×¤È¡¢²ÈÂ²¤Ç¤ÎÆø¤ä¤«¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÏºÇ½é¤³¤½ÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤¹¤Ã¤«¤ê¥Ï¥Þ¤Ã¤ÆÂÚºßÃæ¤Ë3²ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¥»¥ë¥Õ¥¿¥¤¥Þ¡¼¤Ç²ÈÂ²¼Ì¿¿¤ò»£¤í¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö»ä¤ÎÂ¤¬ÃÙ¤¹¤®¤Æ¡¢Áö¤Ã¤Æ¤ë´Ö¤Ë¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤¬ÀÚ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¤ÆÊó¹ð¡£Ì¼¤äÉ×¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤âÄÖ¤é¤ì¡¢²¹¤«¤¤²ÈÂ²¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤ëÅê¹Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÃçÎÉ¤·²ÈÂ²¤ÇÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö¹¬¤»¥ª¡¼¥éÁ´³«¡×¡ÖÆ²ÎÓÁª¼ê¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÁÇÅ¨¡×¡Ö¥Þ¥¹¥Ñ¥ó¹¬¤»¤½¤¦¡×¡Ö¥é¥Ö¥é¥Ö¤ÇÂº¤¤¡×¡Ö¾Ð´é¤¬ºÇ¹â¡×¡Ö¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÛÆÅÄ¤Ï¡¢2014Ç¯12·î25Æü¤ËÆ²ÎÓÁª¼ê¤È·ëº§¡£2015Ç¯¤ËÂè1»ÒÃË»ù¡¢2017Ç¯¤ËÂè2»Ò½÷»ù¡¢2019Ç¯¤ËÂè3»Ò½÷»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÛÆÅÄ³¨ÍýÆà¡¢²ÈÂ²¤ÇÂçÊ¬Î¹¹ÔËþµÊ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¢¡ÛÆÅÄ³¨ÍýÆà¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
