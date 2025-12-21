【ジャンプフェスタ2026】 開催期間：12月20日、21日9時～17時（最終入場：16時30分まで） 会場：幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1～10 入場料：無料（事前応募・招待制）

幕張メッセで開催中の「ジャンプフェスタ2026」のADKエモーションズブースには放映25周年を迎えたアニメ「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」シリーズの歴史を振り返る展示や、企画中のフィギュアなどが多数展示された。

ADKエモーションズがリリースする「遊☆戯☆王デュエルモンスターズGX」のフィギュア「幻魔皇ラビエル」は、イベント当日の12月20日より予約が開始された最新アイテムで、「神炎皇ウリア」、「降雷皇ハモン」に続く「三幻魔」フィギュアシリーズの最終章として2026年8月に発売される。

「幻魔皇ラビエル」。2026年8月発売予定。価格は37,400円

【【遊戯王DMGX】幻魔皇ラビエル】

これまでの2体と同様、原型を峠野ススキ氏、彩色をオタケン氏が担当。生物のような翼や皮膚を極限まで造形しつつ、彩色は陰影やハイライトを強めにしたアニメのイラストを思わせる雰囲気となり、独特の風合いで仕上げられている。シリーズの「神炎皇ウリア」、「降雷皇ハモン」と一緒に飾ることも想定しているそうで、3体が並んだ様子は壮観だ。

こだわりの造形と彩色が映える。公式ECサイト「KAIBA CORPORATION STORE」では限定購入特典として真鍮製の「七精門の鍵」がプレゼントされる

「神炎皇ウリア」。再生産分が2025年12月に発売。価格は29,800円

「降雷皇ハモン」。2026年4月発売予定。価格は37,400円

三幻魔が揃って並ぶ様子は壮観だ

同ブースではコトブキヤ製のフィギュアも多数展示。こちらでは2026年の新作とともに、「ラーの翼神竜」、「オシリスの天空竜」、「オベリスクの巨神兵」をセットにした限定アイテム「三幻神・降臨セット」が注目を集めていた。

闇遊戯や海馬瀬人、城ノ内克也など主要キャラクターがラインナップ

「三幻神・降臨セット」。2026年5月発売予定。価格は93,500円。コトブキヤオンラインショップ限定アイテム

その他、企画展示のコーナーでは「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」のアニメシリーズ8作品の歴史を振り返る展示が行われ、作品ごとの年表と関連グッズが飾られた。

「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」をグッズで振り返る展示。写真にはないがキャストやスタッフからのメッセージも添えられた

「懐かしい！」、「これ持ってる！」というアイテムもあるのでは？

ブースの正面にはアニメ25周年を記念するフォトスポットも設置

(C) スタジオ・ダイス／集英社・テレビ東京・KONAMI