イタリア車乗りにとって悩ましい選択肢

日頃のパートナーをアルファ・ロメオ・ジュニアにするか、フィアット600にするか。イタリア車乗りにとって、これは随分と悩ましい選択肢だ。ご存知のように、2台は同じポーランド南部のティヒ工場で生産されるきょうだい車となる。

【画像】アルファ・ロメオ・ジュニアか、フィアット600か？究極の選択！ 全81枚

フィアットという国民車があって、それがベースのスポーツモデルとしてアルファ・ロメオが派生することは歴史的によくある話だが、ベース車と派生形が同時に正規輸入されているのは意外と珍しい。そんな2台のマイルドハイブリッドモデルを、この1ヵ月の間に約1週間ずつ試乗する機会があった。



アルファ・ロメオ・ジュニアにするか、フィアット600にするか？ 平井大介

まず、それぞれのラインナップと主なスペックをおさらいしておこう（長くなるのでEV版については機会を改めたい）。

アルファ・ロメオ・ジュニア

・ラインナップ

イブリダ・コア：420万円

イブリダ・プレミアム：468万円（取材車）

イブリダ・スペチアーレ：533万円（限定車）

・スペック

全長×全幅×全高：4195×1780×1585mm

ホイールベース：2560mm 車両重量：1330kg

フロントモーター

最高出力：16kw/4264rpm 最大トルク：51Nm/750-2499rpm

エンジン

形式：直列3気筒ターボ 排気量：1199cc 圧縮比：11.5

最高出力：100kW（136ps）/5500rpm 最大トルク：230Nm/1750rpm

トランスミッション：6速DCT

サスペンション：Fマクファーソンストラット/Ｒトーションビーム

タイヤサイズ：215/65R18（プレミアム）

フィアット600

・ラインナップ

ハイブリッド：380万円（受注生産）

ハイブリッド・ラ・プリマ：434万円（取材車）

・スペック

全長×全幅×全高：4200×1780×1595mm

ホイールベース：2560mm 車両重量：1330kg（ラ・プリマ）

フロントモーター

最高出力：16kw/4264rpm 最大トルク：51Nm/750-2499rpm

エンジン

形式：直列3気筒ターボ 排気量：1199cc 圧縮比：11.5

最高出力：100kW（136ps）/5500rpm 最大トルク：230Nm/1750rpm

トランスミッション：6速DCT

サスペンション：Fマクファーソンストラット/Ｒトーションビーム

タイヤサイズ：215/55R18（ラ・プリマ）

比較するとパワートレインと足まわりは同様で、サイズが若干異なることがわかる。フィアットのほうが少しだけリーズナブルなのは、これまでの歴史と同様だ。

極端なカーブを描くフロントエンドのライン

さて、先に乗ったのはジュニアだった。名称がミラノの創造的エリアに由来するという『トルトーナ・ブラック』のボディカラーは精悍で、背が高いSUV的な雰囲気もありつつ、極端なカーブを描くフロントエンドのラインが大胆だ。

その下にはアルファ・ロメオではお馴染み、『スクデット』と呼ばれる盾形グリルが備わる。取材車のプレミアムに装着されるのは、伝統的なロゴを配した『レジェンダ』グリルだ。



取材車のアルファ・ロメオ・ジュニア・イブリダ・プレミアム。 平井大介

以前読んだ資料によれば、『イル・モストロ＝怪物』と例えられた『ES30型アルファ・ロメオSZ』にルーツを持つデザインが各部にあるという。ES30は個人的に大好きなので何度も記事化してきたが、新車当時はザガートによるデザインが独特すぎて異端児扱いされていたので、こうして表舞台に出てくるのは非常に嬉しく感じている。

歴代アルファ・ロメオのデザインは、必ずしも第一印象がいいクルマばかりではない。しかし、日々付き合っていくうちにじわじわと好きになり始めて、気がつくと惚れ込んでしまう……ということが多いように思う。

ジュニアもその伝統は守っていて、試乗初日よりも返却日のほうが、確実にこのクルマを好きになっていた。

結局はニヤリとしてしまう

「ズルいなぁ」と思わず呟いたのは、『カノッキアーレ＝双眼鏡』と呼ばれる2連メーターを模したクラスターや、エアコンの吹き出し口にある『ビショーネ＝蛇』だ。アルファ・ロメオやイタリア車が好きであれば、「ハイブリッドのアルファなんて……」とブツブツ言いながら、コクピットでこれらを見て、結局はニヤリとしてしまうだろう。

パワートレインに採用される1.2L直3ターボのマイルドハイブリッドは、結論から書くと名機になりそうな予感がしている。街中が中心となった今回の試乗コースで言えばとにかく中間加速が気持ちよく、回生ブレーキの効きもちょうどいい。ワインディングを走る機会はなかったが、テンポよく走る姿が目に浮かんだ。



アルファ・ロメオのDNAがたっぷり詰まったインテリア。 平井大介

確かにブッソV6やツインスパークほどの存在感はないかもしれないが、そういった個性を求めるのは、現代では難しいだろう。しかしそんな中でも、ジュニアの走りがイタリア車らしい気持ちよさをちゃんと持っていることは強調しておきたい。

フィアットを代表するベストセラーモデル

続いてはフィアット600。フィアットのクラシックモデルといえば、チンクエチェント（ヌォーヴァ500）が一番メジャーだが、1955年に登場したフィアット600（セイチェント）もまた、約267万台が生産されたフィアットを代表するベストセラーモデルだ。

そのクオリティは高く、だからこそアバルト版にも多くの名車があり……という話は長くなるのでさて置き、往年の雰囲気を再現した現代の600は、ひと目でフィアットとわかる実に愛らしいスタイリングだ。スカイブルーのボディカラーもよく似合っている。



取材車のフィアット600ハイブリッド・ラ・プリマ。 平井大介

室内に乗り込めば、アイボリーとスカイブルーステッチを組み合わせたシートが秀逸。長距離の乗り心地もよかった。また、往年のモデルを思い出させるダッシュボードなど全てがイタリアンデザインの面目躍如で、感動的ですらある。

一般的な機械式駐車場に入らない全高こそ惜しいが、街中でのサイズ感は絶妙。パワーも充分で実によく走る印象だ。足回りは少し硬いが、かつて乗っていたフィアット・バルケッタもこんなだったなぁと、フィアットらしさを感じさせる。

毎日乗っていると実用性がとても高く、クラストップレベルとなる23.2km/Lの低燃費も含めて、万能という言葉が頭に浮かんできた。「こういうイタリア車を待ってました！」という方も多いのではないだろうか。

自身のブランドをちゃんと理解している

2台を通じて感じたのは、自身のブランドをちゃんと理解しているということだ。パワートレインは同じなのに、ジュニアはアルファ・ロメオっぽいし、600はフィアットっぽい。ステランティス・グループとなったことで使用できる素材が増え、むしろ表現しやすくなったようにも見える。

これらを為替レートが厳しい中で500万円以下で購入できるのだから、イタリア車好きにとっては有り難い状況だ。それでも高い……という方も、たくさん売れてくれれば、中古車で狙える日は遠くないだろう。



イタリアンデザインの面目躍如なフィアット600の室内。 平井大介

もちろんイタリア車だから、日本人的な細かい視点で見れば気になるところもあった。しかしそれらは欠点ではなく言うだけ野暮ということで、敢えて書かないことにした。それらを感じさせないだけの魅力が両車には備わっているのだ。

ちなみにどちらを選ぶと聞かれたら、個人的にはフィアット600となる。それはウーノ・ターボ、バルケッタをかつて所有した元フィアット・オーナーとして、600にフィアットのDNAを感じたからだ。

今真剣に気になっているのは、16インチ&ファブリックシートの受注生産車がどんな雰囲気か。それによっては、個人的なベストバイが誕生するかもしれない。