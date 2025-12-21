歌手和田アキ子（75）が21日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）に生出演。出演者とともに復活したスタジオ生観覧を喜んだ。

新型コロナウイルス感染拡大のため、2020年2月23日分の放送でやめていたスタジオ観覧が、この日から再開。オープニングで観客の手拍子に迎えられながら登場した和田は「いや、しかし、5年と何カぶり？9カ月ぶりにお客様が…」と話した。

和田が「出川なんてね、コロナでお客さまがいない時、寂しいって言っていたもんね」と言うと、出川哲朗（61）も「やっぱ、お客さんいた方が熱気があって。ありがとうございます」。そして「みんな（ほかの出演者）、お客さんがいる時代を知らないっていうから」と話した。

するとカンニング竹山隆範（54）が「出川さんと僕以外知らない。出川さんと僕だけがこの光景を知っている」。和田も「同じ準レギ（準レギュラー）でも違うんだね」と話した。ニューヨーク屋敷裕政（39）は「袖で待機している時、みんなでライブに出るみたいで、楽しかったです」と笑った。和田は「リラックスしてみなさん、楽しんで帰ってください」と観客のほうを向いて話した。