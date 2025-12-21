病気の妻にから揚げが食べたいと言う夫、家事をやらない妻……夫も妻も、なぜ、みすみす関係を悪化させるような言動をとってしまうのでしょうか？ 家族問題カウンセラーの山脇由貴子さんは、自ら設立したカウンセリングオフィスでさまざまな夫婦のカウンセリングを行ってきた経験から、「実はそこには、夫婦それぞれが育ってきた家庭環境が影響している」と語ります。今回は、山脇さんの著書『夫婦はなぜ壊れるのか カウンセリングの現場で見た絶望と変化』から一部を抜粋し、再編集してお届けします。

コロナ禍で急増したアプリ浮気

私のオフィスでは、コロナ禍の影響か、夫の浮気相談が増えました。夫婦共にテレワークとなり、一緒にいる時間が増えてお互いの嫌な所が目に付くようになった、妻が１日中子どもに口うるさく注意しており、自分も色々言われ、家事負担も増えうんざりした、しかも飲みにも行けないし出かけられもしない、だから何かちょっとした楽しみが欲しい。

そんな流れでマッチングアプリで女性とやり取りし始めたらしいという相談が増えたのです。「女性と楽しくやり取りするのがストレス発散になった。でも実際に会う気は最初からなかったので浮気ではない」というのが夫の言い分。

でも、妻からすればこれもやはり十分な裏切りになります。心は別の女性を求めているのですから。

妻が口うるさいというのは、それだけ大変で助けを求めているという事です。そんな時に、身体の関係はなくても他の女性を求めたという事は、妻にとっては大きな裏切りです。それを夫たちは知っておく必要があります。

愛情欲求か、あるいは思春期の再来か

夫の浮気の原因としては、愛情欲求の問題が関わっている事もあります。「人から嫌われたくない」「とにかく愛されたい」という気持ちが強く、妻がいても他の女性からの愛を求めてしまう――たとえ妻との関係がうまく行っていても、過去の愛情の器（※）が満たされなかった苦しさが、浮気につながってしまうのです。

ただ、愛情欲求が満たされていても浮気をする男性もいます。これは、思春期の反抗の繰り返しに近いと言えます。

例えば子どもが生まれ、生活を回す為に妻が口うるさくなる。父親である自分にも協力を求めて来るようになり、「やり方が違う」「もっと早くやって」などと言う妻が母親の姿と重なってしまう。そこから逃れたくて、楽しくおしゃべり出来る女性を求めて浮気をしてしまう男性もいるのです。コロナ禍でマッチングアプリを始めたケースなどはこれに当たります。

妻の姿が口うるさかった母と重なり、そこから逃げたくなる――。気持ちは分かります。しかし、夫はもう少年ではありません。結婚している以上、妻から、家族から逃げる事は許されないのです。

また、勉強や部活ばかりしてきて学生時代に遊んでこなかった男性は、大人になって遊ぶ事の楽しさを覚えると、家庭を顧みずにのめりこんでしまう傾向があります。お酒しかり、ギャンブルしかり、浮気もあり得ます。女性と飲み歩くのを「身体の関係はないので、浮気ではない」と言う男性もいますが、自分が家事育児に必死になっている時に、他の女性と楽しく飲んでいるというのは、妻としてはなかなか我慢ならないものです。

※人の心にある、愛情によって満たされる器のこと。子どもの頃に十分に愛されなかった人は愛情の器が満たされず、大人になっても苦しみ続けてしまうことがある。

男女における結婚観の違い

女性、特に育って来た家庭環境に何らかの問題があった人にとっては、結婚は生まれ変わりに近いものがあります。「今度こそ自分で幸せな家庭を築きたい」――そう願って結婚するのです。

ところが男性の中には、結婚はごく当たり前にするだろう、と思っている人もおり、結婚したからといって、「自分が変わらなくては」という意識が薄い場合があります。だから結婚後も、週末は趣味の為に出かけてしまう、仕事や友人との付き合いを理由に家事育児をしてくれない……となるのです。



これは、男性が結婚によって自分の生活スタイルを変えないことが原因です。気持ちが切り替わらないとも言えるでしょう。「独身の自分」と「結婚した自分」の切り替えが出来ず、ましてや経済的に余裕が出てくると、今まで出来なかった事を始めたり、趣味にお金をかけたりと毎日を満喫してしまう場合もあります。自分の楽しみを優先するあまり、家事育児に追われる妻の苦労を想像できないのです。

妻に文句を言われても自分の楽しみを手放せない。妻に文句を言われると「口うるさい」と感じ、それが口うるさかった母親と重なってしまうと、前述した思春期の反抗のような状態になる場合もあります。

実家に帰ると「息子」に戻ってしまう夫

妻の苦労を想像できない夫というのは、実家に帰ると「息子」の自分に戻って、親に甘えてしまう男性とタイプが重なります。妻が夫の実家で家事を手伝わされて大変な思いをしていても、夫はのんびりテレビを観ながらお酒を飲んでいる……という悩みもよく聞きますが、これも夫が「息子」に戻ってしまうからです。

結婚したのだから今までとは別の自分にならなくてはという意識が薄いと言えますし、厳しい見方をすれば、結婚という決断や、妻と子どもに対する責任感が薄いと言えるでしょう。

結婚したら今までの自分を変えなくてはならない事、子どもが生まれたら自分のやりたい事や楽しみを犠牲にしなくてはならない時があると知っておきましょう。未婚の方は、その上で自分は本当に結婚したいのか、結婚生活を送ることが出来るのか、事前にきちんと考えてもいいかもしれません。

