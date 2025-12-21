好き＆行ってみたい「埼玉県の夜景スポット」ランキング！ 2位「秩父ミューズパーク展望台」を抑えた1位は？
空気が澄み渡るこの季節は、一年で最も夜景がきらめきを増すベストシーズンです。近年相次ぐ大規模な再開発により、都市の夜景も進化を続ける中で、人々の心を引きつける魅力的なスポットはどこなのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年12月5日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、夜景スポットに関するアンケートを実施しました。
その中から、好き＆行ってみたい「埼玉県の夜景スポット」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「秩父の街が一望でき、タイミングが良ければ雲海も見れるかもとのことで行ってみたいです」（30代女性／群馬県）、「市街地の夜景を一望できるほか、周囲の自然も感じられ、散策や写真撮影を楽しみながらリラックスできる点に魅力を感じます」（50代男性／千葉県）、「秩父市街を見渡せる展望台で、山に囲まれた街の灯りが広がる景色は独特の美しさがあります。自然と街の調和を感じられる夜景スポットとして魅力的です」（40代男性／北海道）といった声が集まりました。
回答者からは「湖面に映る光がきれいで、買い物やカフェも合わせてゆったり楽しめそうだから」（40代女性／埼玉県）、「イオンレイクタウンは、広い敷地と水辺に映るライトの組み合わせが綺麗で、買い物や食事のついでに気軽に夜景を楽しめるスポットだと思いました。明るく安心感があり、家族や友人とも立ち寄りやすい点が魅力だと感じました」（20代女性／静岡県）、「買い物でたまに行くが夜景スポットとしてはイメージがなかった。でも買い物とどちらも試せるので訪れたい」（30代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年12月5日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、夜景スポットに関するアンケートを実施しました。
その中から、好き＆行ってみたい「埼玉県の夜景スポット」ランキングの結果をご紹介します。
2位：秩父ミューズパーク展望台／47票秩父盆地の東側に位置する丘陵にある広大な公園で、その展望台からは秩父市街地の夜景を眼下に一望できます。山々に囲まれた盆地の明かりが、まるで宝石箱をひっくり返したようにきらめく光景は、幻想的で人気が高いです。ドライブでのアクセスが容易で、手軽に絶景を楽しめる点も魅力です。
回答者からは「秩父の街が一望でき、タイミングが良ければ雲海も見れるかもとのことで行ってみたいです」（30代女性／群馬県）、「市街地の夜景を一望できるほか、周囲の自然も感じられ、散策や写真撮影を楽しみながらリラックスできる点に魅力を感じます」（50代男性／千葉県）、「秩父市街を見渡せる展望台で、山に囲まれた街の灯りが広がる景色は独特の美しさがあります。自然と街の調和を感じられる夜景スポットとして魅力的です」（40代男性／北海道）といった声が集まりました。
1位：イオンレイクタウン／52票埼玉県越谷市にある日本最大級のショッピングモールが1位に選ばれました。商業施設でありながら夜景スポットとして評価された背景には、その広大な敷地と隣接する大相模調節池の水面に反射する明かりや、施設自体のイルミネーションの美しさがあると考えられます。ショッピングや食事と合わせて、気軽に美しい夜景を楽しめる点が支持を集めました。
回答者からは「湖面に映る光がきれいで、買い物やカフェも合わせてゆったり楽しめそうだから」（40代女性／埼玉県）、「イオンレイクタウンは、広い敷地と水辺に映るライトの組み合わせが綺麗で、買い物や食事のついでに気軽に夜景を楽しめるスポットだと思いました。明るく安心感があり、家族や友人とも立ち寄りやすい点が魅力だと感じました」（20代女性／静岡県）、「買い物でたまに行くが夜景スポットとしてはイメージがなかった。でも買い物とどちらも試せるので訪れたい」（30代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)