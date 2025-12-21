1985年に作家デビュー、今年が作家生活40周年となる山田詠美さん。そんな節目の年に書いた『三頭の蝶の道』は、これまで出会ってきた誇り高き先輩たちをコラージュし、生まれた3人の〈女流作家〉を描いたと語ります。今や芥川賞の選考委員も務める山田さんが、小説を書きながら思い出した、先輩たちからの言葉とは――。（構成：野本由起 撮影：干川修）

【書影】『三頭の蝶の道』（山田詠美：著／河出書房新社）

〈女流作家〉と呼ばれた時代

初めて書いた小説「ベッドタイムアイズ」でデビューして以来、目の前の作品のことだけを考え続け、気づけば作家生活40周年を迎えていました。節目の年に書いたのは、3人の〈女流作家〉をめぐる物語です。

きっかけは、瀬戸内寂聴さん最晩年の著作『いのち』を読んだこと。同時代を生きた河野多惠子さん、大庭みな子さんとご自身の関係について綴ったこの作品に触れ、お三方を知る者として私なりの角度から女流作家に光を当てた小説を書きたいと思ったのです。

そこで、私がこれまで出会ってきた作家をコラージュし、生まれたこの3人の女流作家を、蝶になぞらえることにしました。

私は〈女流作家〉と呼ばれた最後の世代でもあります。今では差別的とみなされ、使われなくなった呼称ですが、〈女流〉と言われた時代は確かにあった。その歴史をなかったことにはしたくないし、若い女性作家が「女流だなんて」と吐き捨てるように発言しているのを読んだときも、違和感を覚えました。

私が見てきた女流作家は、皆さん卑屈でも不幸でもなく誇り高かった。戦前に『婦人公論』に寄稿していた作家の方々が「女流文学者会」を結成したのも、男性と張り合うためではなく「向こうが楽しくやってるなら、私たちも面白いことをしましょうよ」という雰囲気だったそうです。

〈女流〉と呼ばれた先輩方が土壌を固めてくれたから、今がある。「そのこと、私がちゃんと書いておくから」と、先輩たちに語りかけるような気持ちもありました。



死から人生をさかのぼる

3人の人生をたどる3章の物語は、どれも葬儀の場面から始まります。私は死から人生をさかのぼる構成が好きで、これまでにも死を起点に物語を書いてきました。

死はどんな人にも平等にめぐってきますが、死に方は人それぞれ。死からその人物の足跡を振り返り、一体どんな人生が彼女たちを小説に向かわせたのか、書いてみたかったのです。

私が仰ぎ見てきた先輩方は、皆さん文学に対して一途でした。わがままで意地悪な人もいたけれど（笑）、小説にすべてを捧げているという一点だけで尊敬に値します。

しかも昭和の時代ですから、女性は結婚したら家に入るのが当たり前。小説ひと筋に生きるには、パートナーの理解や協力も不可欠です。そう考えると、女流作家は究極のフェミニストだと言えるかもしれません。

小説を書くという行為は、「鶴の恩返し」のように自分の羽をむしって織り込むようなものです。しかも、そうやって身を削ったあとに、女流作家たちはさらに上等な羽を再生させていく。その満ちあふれる生命力、ある種のふてぶてしさも書きたいもののひとつでした。

選考委員を続ける理由は

瀬戸内さんは「裸で外を走る勇気がなければ、小説なんて書けない」とおっしゃったそうですが、かつての女流作家は今の人たちよりもさらに恥を知らなかった。

すべてを曝け出し、自分の肉体と魂で小説を書こうともがいていたし、捨て身でぶつからなければ真実が宿らない、社会に受け入れられないという切実さがあったのだと思います。

小説を書きながら、親交のあった先輩方のことも思い出しました。河野さんは、「この年になると誰も親しく口をきいてくれないけれど、あなたはやんちゃな妹のように接してくれてうれしい」と私をかわいがってくださって。しかも文学の鬼でしたね、あの方は。

無名の新人だろうと、自分が面白いと思えば賞賛する。河野さんが選考委員をされていた文学賞に落選したときには、「あなたの小説は気立てが良すぎるのよ」と言われたこともあったなぁ。

だからこそ、約20年前に「間食」という短編で「あなた、ようやく純文学をものにしたわね」と電話をいただいたときは、本当にうれしかった。

私が芥川賞の選考委員を続けているのも、才能ある作家の小説を世に広めたいから。文学ってこんなに面白いんだ、ひとりの人間の中からこれほど素晴らしい作品が生まれるんだと知ってほしいんです。先輩方によくしていただいたので、今度は私がバトンを受け渡すような感覚かも。優れた小説が世の中にあふれることは、私自身の喜びでもあります。

『婦人公論』の読者の方々にも、きっとお好きな作家がいると思います。世の中が何を言おうと、自分の評価を信じてずっとそのまま好きでいてほしい。自分の人生が選んだ一冊を、いつまでも大切にしてほしいと願っています。