「おぬしも悪よのう」 柴犬の“悪巧み顔”に飼い主も爆笑

「ドライブ中 横見たら 悪巧みしてそうな柴」そんなコメントと共にXに投稿された1本の動画。映っているのは、柴犬のうにちゃんです。

クルマの中で、口角をニィ〜ッと上げ、目は細められ、白い歯がチラリ。その表情は「ニッコリ」というよりは、まさに「ニヤリ」。今にも「へっへっへ……」という含み笑いが聞こえてきそうな、見事なまでの“悪巧み顔”です。

一体、うにちゃんの身に何が起きていたのでしょうか？飼い主さんによると、この時は大の苦手としているドッグサロンに行った帰り道だったそう。普段のドライブでは窓の外を見ていることが多いそうですが、この時は珍しく飼い主さんの方を向いていました。

初めは普通の顔だったのですが、スマホを向けていることに気付くと、だんだんと悪巧みを含んだような顔に変化。もしかするとドッグサロンで何かいいことがあったのか、あるいはカメラへのサービス精神が変な方向に暴走してしまったのか。うにちゃんと言葉が交わせるものなら、ぜひ聞いてみたいところです。

動画からは、数々の修羅場をくぐり抜けてきた策士のような貫禄を感じますが、素顔のうにちゃんは「おっとりの癒やし系」で、このような表情を見せたのは初めてなのだとか。

飼い主さんもそのインパクトには驚いたようで、「越後屋！が思い浮かぶと同時に、あまりにも悪い顔だったので、なんか企んでる？など思いながら大爆笑でした」と当時の心境を語ります。

たしかに、時代劇でおなじみの悪徳商人「越後屋」もびっくりの表情ですが、飼い主さんが大爆笑して声を掛けると、うにちゃんは「何？」と首を傾げてキョトンとしていたとのこと。こんなにかわいい悪巧み顔なら、ぜひ何度でも見せてほしいものです。

＜記事化協力＞

柴犬のうにさんと白柴のふぐさん（@shibauniko）

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025122102.html