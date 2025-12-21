「家族3人で蟹パーティーをしました」年収100万円・42歳女性が冬に必ず申し込むふるさと納税
食品から日用品、地域の名産品まで、毎年さまざまな返礼品が用意されているふるさと納税。どれを選ぶか迷う人も多いのではないでしょうか。特に年末は寄付の締め切りが近づき、寄付先を検討する家庭も増える時期です。
ここではAll Aboutが実施しているアンケートから、愛知県在住42歳女性の「選んでよかった2025年ふるさと納税の返礼品」を紹介します。身近な視点から選ばれた返礼品の一例としてご覧ください。
同居家族構成：本人、夫（42歳）、子ども（6歳）
居住地：愛知県
雇用形態：パート・アルバイト
世帯年収：本人100万円、配偶者850万円
現預金：200万円
リスク資産：150万円
▼リスク資産内訳
・投資信託：150万円
2025年に最も満足した返礼品について、「北海道稚内市」の「本タラバ蟹1キロ」を挙げています。
ふるさと納税サイトの「口コミがよかった」ことが寄付のきっかけだったと言い、それ以降「冬は必ず申し込みます。私も夫も蟹が好き。タラバ蟹なんてなかなか食べられない。北海道はおいしい物がいっぱい」と気に入っている様子。
返礼品が届いたら「記念日でも何でもない日の夕飯が、一気に豪華になるのが、ふるさと納税のいいところ」とあり、今年は「家族3人で蟹パーティーをしました。おいしかった」と振り返ります。
食に限らず、来年以降は「宝石がもらえる自治体など」も検討していると言います。
一方で、少し残念だった返礼品もあると言い、受け取った「ラム肉が臭かったこと」もあったそう。
やはり返礼品を選ぶにあたって「口コミは大事ですね」と語っておられました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
ここではAll Aboutが実施しているアンケートから、愛知県在住42歳女性の「選んでよかった2025年ふるさと納税の返礼品」を紹介します。身近な視点から選ばれた返礼品の一例としてご覧ください。
回答者プロフィール年齢性別：42歳女性
同居家族構成：本人、夫（42歳）、子ども（6歳）
居住地：愛知県
雇用形態：パート・アルバイト
世帯年収：本人100万円、配偶者850万円
現預金：200万円
リスク資産：150万円
▼リスク資産内訳
・投資信託：150万円
「一番よかった返礼品は北海道稚内市の本タラバ蟹1キロ」ふるさと納税歴は「3年」。毎年「夫名義で7万円ほど」利用しているという今回の投稿者。
2025年に最も満足した返礼品について、「北海道稚内市」の「本タラバ蟹1キロ」を挙げています。
ふるさと納税サイトの「口コミがよかった」ことが寄付のきっかけだったと言い、それ以降「冬は必ず申し込みます。私も夫も蟹が好き。タラバ蟹なんてなかなか食べられない。北海道はおいしい物がいっぱい」と気に入っている様子。
返礼品が届いたら「記念日でも何でもない日の夕飯が、一気に豪華になるのが、ふるさと納税のいいところ」とあり、今年は「家族3人で蟹パーティーをしました。おいしかった」と振り返ります。
「返礼品選びには口コミが大事です」ふるさと納税のよさについては「やっぱり豪華なものが食べられることですね。蟹やフルーツなどは高いですから」とコメント。
食に限らず、来年以降は「宝石がもらえる自治体など」も検討していると言います。
一方で、少し残念だった返礼品もあると言い、受け取った「ラム肉が臭かったこと」もあったそう。
やはり返礼品を選ぶにあたって「口コミは大事ですね」と語っておられました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)